https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587440671.html

Число госпитализированных с COVID-19 в США побило рекорд

Число госпитализированных с COVID-19 в США побило рекорд

Число госпитализированных с коронавирусом в больницах США по состоянию на среду впервые превысило 100 тысяч человек, сообщил портал COVID-19 Tracking Project. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:25

2020-12-03T03:25

2020-12-03T04:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом в больницах США по состоянию на среду впервые превысило 100 тысяч человек, сообщил портал COVID-19 Tracking Project.Это почти вдвое больше, чем в первую волну коронавируса весной этого года.По данным портала, сейчас в США госпитализированы с коронавирусом 100 тысяч 226 человек.При этом процент госпитализированных от общего числа заболевших значительно меньше, чем весной. В США сейчас фиксируется до 1 миллиона случаев COVID-19 в неделю.В целом ряде штатов власти сообщали, что коечный больничный фонд заполнен целиком или почти целиком.Как ожидается, заболеваемость коронавирусом в США продолжит расти в ближайшие месяцы, пока на рынке нет ряда вакцин, которые находятся в стадии одобрения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире