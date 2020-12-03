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Число госпитализированных с COVID-19 в США побило рекорд
Число госпитализированных с COVID-19 в США побило рекорд
Число госпитализированных с коронавирусом в больницах США по состоянию на среду впервые превысило 100 тысяч человек, сообщил портал COVID-19 Tracking Project. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:25
2020-12-03T03:25
2020-12-03T04:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом в больницах США по состоянию на среду впервые превысило 100 тысяч человек, сообщил портал COVID-19 Tracking Project.Это почти вдвое больше, чем в первую волну коронавируса весной этого года.По данным портала, сейчас в США госпитализированы с коронавирусом 100 тысяч 226 человек.При этом процент госпитализированных от общего числа заболевших значительно меньше, чем весной. В США сейчас фиксируется до 1 миллиона случаев COVID-19 в неделю.В целом ряде штатов власти сообщали, что коечный больничный фонд заполнен целиком или почти целиком.Как ожидается, заболеваемость коронавирусом в США продолжит расти в ближайшие месяцы, пока на рынке нет ряда вакцин, которые находятся в стадии одобрения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости.
Число госпитализированных с коронавирусом
в больницах США
по состоянию на среду впервые превысило 100 тысяч человек, сообщил портал COVID-19 Tracking Project
.
Это почти вдвое больше, чем в первую волну коронавируса весной этого года.
По данным портала, сейчас в США госпитализированы с коронавирусом 100 тысяч 226 человек.
При этом процент госпитализированных от общего числа заболевших значительно меньше, чем весной. В США сейчас фиксируется до 1 миллиона случаев COVID-19 в неделю.
В целом ряде штатов власти сообщали, что коечный больничный фонд заполнен целиком или почти целиком.
Как ожидается, заболеваемость коронавирусом в США продолжит расти в ближайшие месяцы, пока на рынке нет ряда вакцин, которые находятся в стадии одобрения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.