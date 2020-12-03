https://ria.ru/20201203/kontsert-1587362670.html
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев выступят вместе в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев выступят вместе в Москве
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит с Гораном Бреговичем и Гариком Сукачевым 26 декабря в праздничном концерте-маскараде в Москве в Music Media РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:36
2020-12-03T00:36
2020-12-03T00:36
культура
музыка
новости культуры
горан брегович
the no smoking orchestra
эмир кустурица
гарик сукачев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит с Гораном Бреговичем и Гариком Сукачевым 26 декабря в праздничном концерте-маскараде в Москве в Music Media Dome, сообщила пресс-служба мероприятия."Несмотря на давнюю ссору, Эмир и Горан нашли в себе силы все-таки выйти на одну сцену — и это вполне тянет на событие года. В роли принимающей стороны на празднике выступит Гарик Сукачев — рокер и шансонье, вполне способный поделиться опытом организации сценического угара с балканскими коллегами", - говорится в сообщении.Кустурица выступит со своим коллективом The No Smoking Orchestra, а Брегович – с группой Wedding & Funeral Band. Сукачев сыграет с оркестром "Кампанелла Каменной Звезды"."Форматом вечера выбран бал-маскарад — как ни странно, именно такой жанр торжества лучше всего подходит нынешним непростым временам. Гостей (не более 25% от вместимости Music Media Dome) рассадят за столами, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Ну а маски и перчатки — пространство чистого творчества для всех желающих", - отмечают организаторы.
https://ria.ru/20200317/1568756248.html
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музыка, новости культуры, горан брегович, the no smoking orchestra, эмир кустурица, гарик сукачев
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит с Гораном Бреговичем и Гариком Сукачевым 26 декабря в праздничном концерте-маскараде в Москве в Music Media Dome, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Несмотря на давнюю ссору, Эмир и Горан нашли в себе силы все-таки выйти на одну сцену — и это вполне тянет на событие года. В роли принимающей стороны на празднике выступит Гарик Сукачев — рокер и шансонье, вполне способный поделиться опытом организации сценического угара с балканскими коллегами", - говорится в сообщении.
Кустурица выступит со своим коллективом The No Smoking Orchestra, а Брегович – с группой Wedding & Funeral Band. Сукачев сыграет с оркестром "Кампанелла Каменной Звезды".
"Форматом вечера выбран бал-маскарад — как ни странно, именно такой жанр торжества лучше всего подходит нынешним непростым временам. Гостей (не более 25% от вместимости Music Media Dome) рассадят за столами, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Ну а маски и перчатки — пространство чистого творчества для всех желающих", - отмечают организаторы.