https://ria.ru/20201203/kontrol-1587547786.html
Мишустин поручил производителям вакцины лично контролировать ее качество
Мишустин поручил производителям вакцины лично контролировать ее качество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил производителям вакцин от коронавирусной инфекции лично контролировать их качество. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:19
2020-12-03T17:19
2020-12-03T17:31
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил производителям вакцин от коронавирусной инфекции лично контролировать их качество."Производители продолжают масштабировать их выпуск и пытаться увеличить объемы. Обращаю ваше внимание - это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины. И здесь я просил бы вас лично контролировать весь процесс производства до выпуска в гражданский оборот", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html
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