https://ria.ru/20201203/kondratev-1587448841.html

Кондратьев прокомментировал предложение о поддержке производителей труб

Кондратьев прокомментировал предложение о поддержке производителей труб

Вопрос замены инженерных труб в Краснодарском крае достаточно острый, федеральная поддержка могла бы ускорить модернизацию сетей и полностью обеспечивать... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:28

2020-12-03T08:28

2020-12-03T08:28

краснодарский край

вениамин кондратьев

марат хуснуллин

владимир путин

краснодарский край

кемеровская область

экономика

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Вопрос замены инженерных труб в Краснодарском крае достаточно острый, федеральная поддержка могла бы ускорить модернизацию сетей и полностью обеспечивать потребности региона, заявил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разработать меры поддержки для производителей труб, чтобы стимулировать замену изношенной коммунальной инфраструктуры в российских регионах."Сейчас в Краснодарском крае около 10 предприятий, где производят трубы. И если появится федеральная поддержка, они смогут выровнять планы производства, ускорить модернизацию сетей и полностью обеспечивать потребности края. Вопрос замены инженерных труб в нашем регионе достаточно острый: сети тепло- и водоснабжения изношены более чем на 70%", - отметил Кондратьев.Он добавил, что край сейчас эту проблему решает. "Модернизируем крупные магистральные объекты: Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы, плюс каждый год в муниципалитетах меняем по 5% сетей. И, безусловно, нам бы хотелось при этом максимально использовать возможности кубанских производителей", - пояснил губернатор.Ранее правительство РФ одобрило выделение регионам средств на софинансирование модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. Как сообщалось на сайте кабмина, средства выделят Ярославской, Оренбургской и Кемеровской областям, а также Марий Эл.

https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

https://ria.ru/20201202/natsproekty-1587411769.html

краснодарский край

кемеровская область

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вениамин кондратьев, марат хуснуллин, владимир путин, краснодарский край, кемеровская область, экономика