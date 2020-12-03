https://ria.ru/20201203/komissiya-1587497829.html

"Тинькофф" введет комиссию на часть переводов клиентам Сбербанка

"Тинькофф" введет комиссию на часть переводов клиентам Сбербанка

"Тинькофф" с 10 декабря отменяет бесплатные переводы на карты Сбербанка по номеру телефона - клиентам теперь нужно будет заплатить комиссию в 1,5% или перевести РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:36

2020-12-03T13:36

2020-12-03T16:14

россия

сбербанк россии

тинькофф. кредитные системы

общество

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Тинькофф" с 10 декабря отменяет бесплатные переводы на карты Сбербанка по номеру телефона - клиентам теперь нужно будет заплатить комиссию в 1,5% или перевести средства через Систему быстрых платежей, говорится в сообщении группы, поступившем корреспонденту РИА Новости."С 10 декабря меняем тарифы по дебетовым картам за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Бесплатными остаются переводы через Систему быстрых платежей", - сказано в сообщении.Если же перевод идет не через систему быстрых платежей, то клиенту банка придется заплатить за него 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей. Отмечается, что размер комиссии будет указан в форме перевода.При этом в банке подчеркнули, что такие переводы больше не будут влиять на лимит бесплатных переводов через сервисы "Тинькофф" на карту другого банка.Представитель "Тинькофф" пояснил РИА Новости, что переводы по номеру карты в Сбербанк в рамках текущих лимитов остаются бесплатными. "Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы по номеру телефона в Сбер, но с параллельным развитием СБП и доступности альтернативных способов бесплатных переводов это стало не актуальным", - добавили в банке.Сбербанк отказался комментировать действия других банков, добавив, что продолжает расширять экосистему мгновенных переводов по номеру телефона с банками-партнерами, поэтому его клиенты "имеют возможность выбирать удобный для них банк для осуществления переводов".Сбербанк и "Тинькофф" в июле 2018 года запустили совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона, ограничив комиссию за перевод из банка в банк 1%. Позже, в марте 2019 года, "Тинькофф банк" вовсе отменил комиссию на переводы клиентам Сбербанка по номеру телефона в рамках бесплатных лимитов.

https://ria.ru/20201016/otkaz-1580189378.html

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россия, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы, общество, экономика