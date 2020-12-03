https://ria.ru/20201203/kolonii-1587463907.html
Минюст призвал убрать колонии и СИЗО из городов
Минюст призвал убрать колонии и СИЗО из городов
Министерство юстиции прорабатывает возможность удаления из российских городов всех колоний и СИЗО, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:45
2020-12-03T10:45
2020-12-03T13:37
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство юстиции прорабатывает возможность удаления из российских городов всех колоний и СИЗО, заявил глава ведомства Константин Чуйченко."У нас большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, по изменению формата работы <...> Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населенных пунктов эти учреждения", — сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".По словам министра, сейчас ведомство работает над формированием пилотного проекта."Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать эту, скажем так, действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать для этого отдельные площадки", — добавил Чуйченко.
https://ria.ru/20200730/1575156074.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, общество