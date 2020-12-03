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Китай отметил особое значение стратегических отношений с Россией

Китай отметил особое значение стратегических отношений с Россией

Китай придает большое значение стратегическим отношениям с Россией, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:31

2020-12-03T12:31

2020-12-03T12:31

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хуа чуньин

ли кэцян

михаил мишустин

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китай

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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай придает большое значение стратегическим отношениям с Россией, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Стороны поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией, политическое взаимодоверие продолжает укрепляться. Стороны оказывают решительную поддержку друг другу в вопросах, представляющих коренной интерес. Мы придаем большое значение отношениям стратегического взаимодействия с Россией, у обеих сторон есть твердое политическое желание продолжать укреплять стратегическое взаимодействие и контакты", - сказала Хуа Чуньин на брифинге, комментируя встречу глав правительств Китая и России, которая прошла в среду в формате видеоконференции."Вчера премьер Ли Кэцян провел с премьер-министром (РФ Михаилом) Мишустиным регулярное заседание глав правительств Китая и России. Эта встреча получилась очень успешной. Стороны подвели итоги по сотрудничеству в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, торговой-экономической, инвестиционной и культурной сферах, а также обозначали новый стратегический план по углублению и повышению уровня двустороннего сотрудничества", - отметила представитель внешнеполитического ведомства Китая.Она добавила, что Китай и Россия – партнеры по всестороннему стратегическому сотрудничеству и взаимодействию, за последний год страны смогли преодолеть влияние эпидемии, поддержали стабильное развитие двусторонних отношений.

https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html

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россия, хуа чуньин, ли кэцян, михаил мишустин, мид кнр, китай, в мире