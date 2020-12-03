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https://ria.ru/20201203/kirkorov-1587507688.html
В Сети обсуждают роскошный праздник Киркорова для дочери
В Сети обсуждают роскошный праздник Киркорова для дочери
В соцсетях бурно обсуждают вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров по случаю девятилетия своей дочери Аллы-Виктории. Некоторые оценили старания заботливого... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:19
2020-12-03T17:04
коронавирус в россии
александр ревва
знаменитости
звезды
светлана лобода
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шоубиз
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В соцсетях бурно обсуждают вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров по случаю девятилетия своей дочери Аллы-Виктории. Некоторые оценили старания заботливого отца, а другие, наоборот, осудили за такой "пир во время чумы". "В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать девятилетие моей принцессы, — написал Киркоров. — Мы подготовили вечеринку в стиле TikTok и погрузились в мир иллюзий и челленджей, танцев и песен. Веселились все, от мала до велика".Всего на празднике было около 30 звездных гостей, в том числе крестный именинницы — ведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей (Гном Гномыч), Сергей Лазарев с сыном Никитой, Ольга Бузова с другом Давидом Манукяном и другие.Гости вручили Алле-Виктории дорогие подарки. Например, Ольга Бузова подарила имениннице золотой смартфон.Однако не все разделили радость по поводу праздника, устроенного в честь звездной наследницы. "Пир во время чумы, скромнее быть не пробовали?" — интересуется другой. "Круг действительно был узок", — иронизирует третий.Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на негативные записи и не прокомментировал слова о том, что на празднике гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.
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коронавирус в россии, александр ревва, знаменитости, звезды, светлана лобода, яна рудковская, ольга бузова, филипп киркоров

В Сети обсуждают роскошный праздник Киркорова для дочери

16:19 03.12.2020 (обновлено: 17:04 03.12.2020)
 
© @fkirkorov/InstagramСкриншот видео из Instagram Филиппа Киркорова
Скриншот видео из Instagram Филиппа Киркорова - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© @fkirkorov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В соцсетях бурно обсуждают вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров по случаю девятилетия своей дочери Аллы-Виктории. Некоторые оценили старания заботливого отца, а другие, наоборот, осудили за такой "пир во время чумы".
"В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать девятилетие моей принцессы, — написал Киркоров. — Мы подготовили вечеринку в стиле TikTok и погрузились в мир иллюзий и челленджей, танцев и песен. Веселились все, от мала до велика".
Всего на празднике было около 30 звездных гостей, в том числе крестный именинницы — ведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей (Гном Гномыч), Сергей Лазарев с сыном Никитой, Ольга Бузова с другом Давидом Манукяном и другие.
Гости вручили Алле-Виктории дорогие подарки. Например, Ольга Бузова подарила имениннице золотой смартфон.
Однако не все разделили радость по поводу праздника, устроенного в честь звездной наследницы.

"А в странах все вводят новые ограничения в связи с пандемией. Маски у всех гостей. Видимо, это маски-невидимки. А простым детям даже новогодних елок в этом году не видать. У нас же народ дисциплинированный — нельзя так не нельзя. Ну, а им все можно, звезды ведь!" — пишет один из пользователей соцсетей.

"Пир во время чумы, скромнее быть не пробовали?" — интересуется другой. "Круг действительно был узок", — иронизирует третий.
Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на негативные записи и не прокомментировал слова о том, что на празднике гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 12:58
Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты
 
ШоубизКоронавирус в РоссииАлександр РевваЗнаменитостизвездыСветлана ЛободаЯна РудковскаяОльга БузоваФилипп Киркоров
 
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