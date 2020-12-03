https://ria.ru/20201203/kirkorov-1587507688.html

В Сети обсуждают роскошный праздник Киркорова для дочери

В Сети обсуждают роскошный праздник Киркорова для дочери

В соцсетях бурно обсуждают вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров по случаю девятилетия своей дочери Аллы-Виктории. Некоторые оценили старания заботливого... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:19

2020-12-03T16:19

2020-12-03T17:04

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шоубиз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В соцсетях бурно обсуждают вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров по случаю девятилетия своей дочери Аллы-Виктории. Некоторые оценили старания заботливого отца, а другие, наоборот, осудили за такой "пир во время чумы". "В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать девятилетие моей принцессы, — написал Киркоров. — Мы подготовили вечеринку в стиле TikTok и погрузились в мир иллюзий и челленджей, танцев и песен. Веселились все, от мала до велика".Всего на празднике было около 30 звездных гостей, в том числе крестный именинницы — ведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей (Гном Гномыч), Сергей Лазарев с сыном Никитой, Ольга Бузова с другом Давидом Манукяном и другие.Гости вручили Алле-Виктории дорогие подарки. Например, Ольга Бузова подарила имениннице золотой смартфон.Однако не все разделили радость по поводу праздника, устроенного в честь звездной наследницы. "Пир во время чумы, скромнее быть не пробовали?" — интересуется другой. "Круг действительно был узок", — иронизирует третий.Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на негативные записи и не прокомментировал слова о том, что на празднике гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

https://ria.ru/20201202/basta-1587321190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, александр ревва, знаменитости, звезды, светлана лобода, яна рудковская, ольга бузова, филипп киркоров