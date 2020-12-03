https://ria.ru/20201203/kino-1587378626.html

Хабенский влюбляется, Суинтон страдает, Мосс пишет. Лучшее кино недели

Хабенский влюбляется, Суинтон страдает, Мосс пишет. Лучшее кино недели

В прокате — фильмы о любви, вдохновении и творческих исканиях, а еще тяготах звездной жизни. В картине "Трое" Анна Меликян рассказывает о любовном треугольнике. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

лучшие фильмы

фильмы 2020

фильмы

культура

что посмотреть

кино и сериалы

знаменитости

анна меликян

юлия пересильд

виктория исакова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587316920_59:0:2966:1635_1400x0_80_0_0_dadc26320f0b1d58ee42acf2c8854ede.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — фильмы о любви, вдохновении и творческих исканиях, а еще тяготах звездной жизни. В картине "Трое" Анна Меликян рассказывает о любовном треугольнике. Биографическая драма "Ширли" с Элизабет Мосс становится проводником в мир написания книги-хоррора. Педро Альмодовар представляет красочный "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон, а Дрю Бэрримор показывает, каково быть звездой. О самых интересных киноновинках недели — в материале РИА Новости.Чувства в двух городахВ фильме "Трое" Анна Меликян снова обращается к теме любви, а помогают ей Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд.Популярный телеведущий Александр (Хабенский) вроде бы счастливо женат на коуче-психологе Злате (Исакова). Но во время поездки в Санкт-Петербург он понимает, что ему все надоело, и прыгает в Фонтанку. Его спасает экскурсовод и поэтесса Вероника (Пересильд), в которую он сразу влюбляется.Режиссер пробует взглянуть по-новому на классический сюжет. Меликян предлагает зрителю не судить героев со стороны: в любовном треугольнике каждый счастлив и несчастлив по-своему.Психолог помогает клиентам справляться с трудностями, но сама не замечает, как рушится ее брак. Телеведущий успешен, но плывет по течению дома и на работе, а это совсем не то, чего хочется. Поэтесса пишет, но ее стихи никому не прочесть: она не решается их издать.В общем, фильм не только о чувстве, которое возникает неожиданно. "Трое" — это еще и рассказ о переживаниях вроде бы состоявшихся личностей, которые ищут новый смысл жизни. О том, просто ли быть женой звезды, о мужской трусости и женском обмане.Образ воды, как чего-то переменчивого, — один из главных в картине. От Фонтанки или питерского дождя до подмосковной речки, душа и протекающей крыши.Интересно, что Меликян "обезличивает" Москву, показывая гламурные отели и рестораны мельком. А вот каналами, улицами, видами Санкт-Петербурга она очевидно любуется.С такой же скрупулезностью представлены главные герои: у них много крупных планов, камера фиксирует мельчайшие изменения их мимики и движений."Этот фильм — мое признание в любви к советскому кино, — говорит Меликян. — Когда был удивительный период внимания к человеку, когда с героями переживаешь целые судьбы".Призрак Ширли на холмеО писательнице, классике американской литературы, вдохновлявшей Стивена Кинга и Нила Геймана, расскажет биографическая драма "Ширли" с Элизабет Мосс.Картина снята по мотивам одноименного романа Сьюзан Скарф Меррелл. Но это не классический байопик, а история с художественными элементами вымысла.Ширли Джексон (кстати, именно она написала "Призрак дома на холме") ищет вдохновение для нового хоррор-шедевра. Вместе с мужем, литературным критиком Стэнли Хейманом (Майкл Стулбарг), она приглашает пожить в свой особняк молодую пару.Роуз (Одесса Янг) становится музой писательницы и прототипом героини книги, а ее супруг Фред (Логан Лерман) считает поведение хозяев манипуляцией и требует от жены как можно быстрее уехать."Чтобы исполнить роль Ширли Джексон, я прочитала много ее произведений. Она серьезно вкладывалась в свое творчество, поэтому в книгах можно легко разглядеть саму писательницу", — поясняет Элизабет Мосс, известная российскому зрителю по сериалу "Рассказ служанки".В "Ширли" Мосс раскрывается совершенно по-новому. Она до жути идеально показывает тяжелый характер Джексон, ее неврозы, любовь к сигаретам и страсть к творчеству. Вместе с костюмами 1950-х и музыкой создается эффект полного погружения в пугающую атмосферу написания книги с необычным сюжетом.Перед просмотром фильма вовсе не обязательно читать книги Джексон, но тем, кто знаком с ее творчеством, будет еще интереснее. В картине множество отсылок к произведениям писательницы.Самое любопытное — в концовке. "Когда я еще читала сценарий, думала: надо снять финал таким образом, чтобы зрители задались вопросом, что они сейчас увидели, — отмечает режиссер Жозефин Декер. — Этого превосходно добивается Ширли в своем творчестве. Вы будто проваливаетесь между мирами. В том, как она пишет, есть что-то действительно захватывающее. И ужас поселяется внутри вас".Высокая пошлина "Человеческий голос" Педро Альмодовара — красивая фантазия по мотивам пьесы Жана Кокто.Испанский гений объединился с шотландкой Тильдой Суинтон, чтобы за полчаса (идеальный хронометраж!) рассказать историю женщины, которая надеется на возвращение бывшего возлюбленного."Я оставил самое важное — высокую пошлину, взимаемую страстью. Героиня готова заплатить, пусть даже собственной жизнью, — поясняет режиссер. — Она без ума от любви, при этом стремится сохранить видимость моральной независимости. Моя героиня — не та покорная женщина, которая была в оригинале (пьесы Кокто. — Прим. ред.). Она не может быть такой с учетом специфики современных нравов".Действия в кадре не очень много, но это неважно. "Человеческий голос" — не про динамику и масштабные декорации. Это картина о рефлексии, возможности подумать об одиночестве и переосмыслить любое сильное чувство, понять, куда оно может привести и стоит ли всего этого.Звезда и ее двойникДрю Бэрримор в черной комедии "Дублерша" демонстрирует, каково быть знаменитостью и почему это не так уж классно.Вдохновением для фильма послужил реальный случай 20-летней давности, произошедший в Британии. Тогда музыканта Марка Моррисона осудили за хранение электрошокера, а артист нанял одного из своих помощников, чтобы тот отбывал наказание вместо него.Главная героиня "Дублерши" Кэнди (Дрю Бэрримор) — звезда, постоянно окруженная папарацци и поклонниками. Из-за взбалмошного характера и очередной выходки она должна пройти лечение от алкогольной зависимости и ходить на общественные работы. В это время дублерша Кэти, Пола (ее тоже играет Бэрримор), из-за выходки звезды теряет заработок — кого теперь ей замещать на съемках?Ей приходит отличная идея — пока настоящая звезда сидит на сеансах у психолога, находчивая дублерша "подменит" Кэнди в реальности, то есть на интервью, встречах и фотосессиях. Это удается так хорошо, что Пола задумывается, как избавиться от "оригинала".Как признается режиссер картины Джеймс Бэббит, это странная и веселая история о мире знаменитостей и их желании избежать последствий своих поступков.

https://ria.ru/20200501/1570772169.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лучшие фильмы, фильмы 2020, фильмы, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, анна меликян, юлия пересильд, виктория исакова, элизабет мосс, тильда суинтон, стивен кинг, константин хабенский, дрю бэрримор, москва, педро альмодовар