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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/karantin-1587589386.html
В Италии введут карантин для прибывающих из-за рубежа
В Италии введут карантин для прибывающих из-за рубежа
Итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа в период рождественских и новогодних каникул, должны будут пройти карантин, объявил премьер-министр страны Джузеппе... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:11
2020-12-03T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
здоровье - общество
италия
в мире
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа в период рождественских и новогодних каникул, должны будут пройти карантин, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.На специальной пресс-конференции он рассказал о мерах нового правительственного декрета, который рассчитан на сдерживание эпидемии коронавируса на рубеже нового года."Итальянцы, которые поедут за рубеж в туристических целях с 21 декабря по 6 января, должны будут по возвращении пройти карантин. Иностранные туристы должны подвергнуться той же мере", - сказал Конте, выступление которого транслировалось в его Facebook.Он подчеркнул, что данная мера ясно направлена на то, чтобы отговорить итальянцев от путешествий за границу."Мы пытаемся избежать нового всеобщего локдауна, подобного тому, что был введен весной. Существует риск третьей волны, которая может наступить в январе и оказаться столь же тяжелой, как первая и вторая", - сказал премьер Италии.Он подчеркнул, что введенные ранее меры позволили снизить важнейший показатель хода эпидемии – индекс распространения заражения -до 0,91. Вместе с этим, добавил он, правительство продолжит практику разделения регионов страны на три категории в зависимости от тяжести течения эпидемии - желтую, оранжевую и красную."Падает число поступлений пациентов в отделения скорой помощи. Так, в рамках двух недель все регионы окажутся в "желтой" зоне", - сказал Конте.Однако, отметил он, если период конца года встретить с наиболее легкими ограничениями, установленными для "желтых" регионов, "новый скачок заражений станет неминуем".Конте также изложил положения принятого в среду декрета, который запретит с 21 декабря по 6 января выезжать за пределы своего региона без подтвержденной необходимости. Запрет распространяется 25 и 26 декабря, также 1 января и на перемещения между городами – коммунами в административном делении страны. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья.Новый документ позволит итальянским магазинам в "оранжевой" и "желтой" зоне работать до 9 вечера при том, что комендантский час остается в силе с 10 вечера до 5 утра. А в ночь на первое января будет даже продлен до 7 утра. Часы работы баров и рестораны в "желтых" регионах останутся прежними – их закрытие должно произойти не позднее 6 вечера.В остальном Конте подтвердил положения нового декрета, опубликованные в течение дня в итальянских СМИ. Так, например, 7 января будет снова разрешено посещение школы учениками старших классов. Кроме того, с 7 января возможно открытие горнолыжных курортов, которые не работают с конца октября."Это Рождество будет другим, но не станет менее настоящим", - сказал премьер.По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 664 тысяч, более 846 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 58 038 человек.В четверг число выявленных случаев инфицирования в Италии составило 20 тысяч. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были обнаружены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.При этом четверг поставил рекорд по числу жертв с начала эпидемии, летальных исходов с Covid-19 выявлено 993.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, здоровье - общество, италия, в мире

В Италии введут карантин для прибывающих из-за рубежа

23:11 03.12.2020 (обновлено: 23:39 03.12.2020)
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПрохожие на одной из улиц в Риме
Прохожие на одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа в период рождественских и новогодних каникул, должны будут пройти карантин, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
На специальной пресс-конференции он рассказал о мерах нового правительственного декрета, который рассчитан на сдерживание эпидемии коронавируса на рубеже нового года.
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"Итальянцы, которые поедут за рубеж в туристических целях с 21 декабря по 6 января, должны будут по возвращении пройти карантин. Иностранные туристы должны подвергнуться той же мере", - сказал Конте, выступление которого транслировалось в его Facebook.
Он подчеркнул, что данная мера ясно направлена на то, чтобы отговорить итальянцев от путешествий за границу.
"Мы пытаемся избежать нового всеобщего локдауна, подобного тому, что был введен весной. Существует риск третьей волны, которая может наступить в январе и оказаться столь же тяжелой, как первая и вторая", - сказал премьер Италии.
Он подчеркнул, что введенные ранее меры позволили снизить важнейший показатель хода эпидемии – индекс распространения заражения -до 0,91. Вместе с этим, добавил он, правительство продолжит практику разделения регионов страны на три категории в зависимости от тяжести течения эпидемии - желтую, оранжевую и красную.
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"Падает число поступлений пациентов в отделения скорой помощи. Так, в рамках двух недель все регионы окажутся в "желтой" зоне", - сказал Конте.
Однако, отметил он, если период конца года встретить с наиболее легкими ограничениями, установленными для "желтых" регионов, "новый скачок заражений станет неминуем".
Конте также изложил положения принятого в среду декрета, который запретит с 21 декабря по 6 января выезжать за пределы своего региона без подтвержденной необходимости. Запрет распространяется 25 и 26 декабря, также 1 января и на перемещения между городами – коммунами в административном делении страны. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья.
Новый документ позволит итальянским магазинам в "оранжевой" и "желтой" зоне работать до 9 вечера при том, что комендантский час остается в силе с 10 вечера до 5 утра. А в ночь на первое января будет даже продлен до 7 утра. Часы работы баров и рестораны в "желтых" регионах останутся прежними – их закрытие должно произойти не позднее 6 вечера.
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В остальном Конте подтвердил положения нового декрета, опубликованные в течение дня в итальянских СМИ. Так, например, 7 января будет снова разрешено посещение школы учениками старших классов. Кроме того, с 7 января возможно открытие горнолыжных курортов, которые не работают с конца октября.
"Это Рождество будет другим, но не станет менее настоящим", - сказал премьер.
По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 664 тысяч, более 846 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 58 038 человек.
В четверг число выявленных случаев инфицирования в Италии составило 20 тысяч. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были обнаружены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.
При этом четверг поставил рекорд по числу жертв с начала эпидемии, летальных исходов с Covid-19 выявлено 993.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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