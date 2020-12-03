https://ria.ru/20201203/karabakh-1587475229.html

В Армянской церкви надеются на сохранение храмов, отошедших Азербайджану

В Армянской церкви надеются на сохранение храмов, отошедших Азербайджану

В Армянской православной церкви надеются, что армянские религиозные памятники на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не только сохранятся... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:40

2020-12-03T11:40

2020-12-03T11:40

религия и мировоззрение

религия

никол пашинян

армянская апостольская церковь

азербайджан

армения

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Армянской православной церкви надеются, что армянские религиозные памятники на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не только сохранятся физически, но священники смогут совершать там богослужения, заявил РИА новости архимандрит Гарегин Амбарцумян - глава офиса по вопросам духовного наследия Арцаха, созданного в ноябре при Армянской апостольской церкви.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Он отметил, что даже если на территориях, отошедших Азербайджану, не разрушат армянские храмы, "есть большая опасность того, что богослужения там прекратятся, поскольку прихожане и священники оттуда уедут"."Мы надеемся, что храмы сохранятся не только физически, но сохранится и богослужебная жизнь - священники, миряне, паломники смогут беспрепятственно посещать эти святыни. Мы надеемся, что армянские священники смогут служить в армянских храмах, расположенных в областях, которые отошли к Азербайджану", - сказал архимандрит Гарегин.Он обратил внимание на армянскую церковь в Баку, которую власти Азербайджана отреставрировали, но в которой нет богослужений."Я не знаю ни одного армянского храма в Азербайджане, в котором бы литургию служили армянские священники. Это последствия войны, которая была 30 лет назад", - заявил представитель Армянской церкви.Сейчас, по его словам, совершать богослужения можно только в монастыре Дадеванк, "благодаря находящимся там российским миротворцам", в других же монастырях, которые находятся на территориях, отошедших к Азербайджану, богослужения не проводятся. "Несмотря на то, что священнослужители не участвовали в боевых действиях, оставаться там было очень опасно. У нас есть пример Шуши (собор Святого Христа Всеспасителя – ред.), на который падали бомбы", - пояснил собеседник агентства.По данным офиса по вопросам духовного наследия Арцаха, в Нагорном Карабахе более 4 тысяч армянских святынь - церквей и монастырей, и из них более ста – находятся на территории регионов, которые перешли в состав Азербайджана. "Есть среди них и храмы, в которых не велись богослужения, но были и другие примеры, где священники служили, в монастырях жили насельники, была община, местные жители, паломники, могли посещать богослужения", - рассказал глава офиса.Говоря о рисках разрушения храмов на территории Азербайджана, архимандрит привел пример нахичеванского кладбища, "которое окончательно было разрушено в 2006 году" и "тысяч разрушенных хачкаров (каменная стела с изображением православного креста – ред.)".

https://ria.ru/20201106/oskvernenie-1583447614.html

https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html

https://ria.ru/20201114/sobor-1584660747.html

азербайджан

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религия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, азербайджан, армения