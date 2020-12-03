https://ria.ru/20201203/kanaly-1587565815.html

Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских каналов

Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских каналов

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:22

2020-12-03T19:22

2020-12-03T19:27

игорь додон

зинаида гречаный

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155541/74/1555417469_0:77:3365:1970_1400x0_80_0_0_f9a758df23dd2f3d6f834690e2cfb55b.jpg

КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена."Большинством голосов в первом чтении одобрены поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании", - заявил Батрынча на заседании.Утвержденный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов. Также документ предусматривает снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на румынском языке с 80% до 60%.Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, сообщала и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.

https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587565329.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, в мире