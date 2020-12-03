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Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских каналов
Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских каналов
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:22
2020-12-03T19:27
игорь додон
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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена."Большинством голосов в первом чтении одобрены поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании", - заявил Батрынча на заседании.Утвержденный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов. Также документ предусматривает снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на румынском языке с 80% до 60%.Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, сообщала и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.
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игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, в мире

Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских каналов

19:22 03.12.2020 (обновлено: 19:27 03.12.2020)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.
"Большинством голосов в первом чтении одобрены поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании", - заявил Батрынча на заседании.
Утвержденный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов. Также документ предусматривает снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на румынском языке с 80% до 60%.
Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, сообщала и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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