Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201203/ivanova-1587445204.html
Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:59
2020-12-03T06:59
культура
нина иванова
россия
марлен хуциев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587361796_0:209:2899:1840_1400x0_80_0_0_aaf7e570fa012f4d1a2c573656a7c6fe.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Нина Иванова умерла 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.В последние годы она вела затворнический образ жизни, мало с кем общалась.
https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587318780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587361796_85:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_f4c42031e37eb23afc75999a98b9b444.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нина иванова, россия, марлен хуциев

Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой

06:59 03.12.2020
 
© РИА НовостиАктриса Нина Иванова в роли Тани.Кадр из художественного фильма "Весна на заречной улице"
Актриса Нина Иванова в роли Тани.Кадр из художественного фильма Весна на заречной улице - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Медики установили причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сказал собеседник телеканала.
Нина Иванова умерла 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.
В последние годы она вела затворнический образ жизни, мало с кем общалась.
Актер Борис Плотников - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 12:45Культура
Умер сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" Борис Плотников
 
КультураНина ИвановаРоссияМарлен Хуциев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Лента новостейМолния