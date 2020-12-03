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Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:59
2020-12-03T06:59
2020-12-03T06:59
культура
нина иванова
россия
марлен хуциев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Нина Иванова умерла 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.В последние годы она вела затворнический образ жизни, мало с кем общалась.
https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587318780.html
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нина иванова, россия, марлен хуциев