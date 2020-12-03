https://ria.ru/20201203/ivanka-1587441847.html

СМИ: Иванка Трамп задумалась о том, чтобы начать политическую карьеру

СМИ: Иванка Трамп задумалась о том, чтобы начать политическую карьеру

Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода ее отца с поста главы государства,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T04:15

2020-12-03T04:15

2020-12-03T04:15

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода ее отца с поста главы государства, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа.Сообщается, что Иванка серьезно задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-либо политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах. Отмечается, что первая дочь страны уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента.Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США "знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта" на действующего президента, стала ярым защитником программы "Сделаем Америку снова великой" и "гордым республиканцем, сторонником Трампа", как она заявила в интервью телеканалу Fox News в начале этого года."Я думаю, что она хотела бы быть первой женщиной-президентом… Не думаю, что она когда-либо интересовалась модой, но все рассматривалось с точки зрения получения как можно большей власти любым возможным способом", - заявила бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.Ранее сообщалось, что действующий президент обеспокоен тем, что министерство юстиции при президентстве Джо Байдена может попытаться наказать Трампа, избрав своей целью его трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также мужа Иванки Джареда Кушнера.Трамп не признает поражения на выборах, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Юристы Трампа оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов. До настоящего времени суды не подтвердили обвинения Трампа и не нашли данных о существенных нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583435560.html

https://ria.ru/20190723/1556808508.html

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иванка трамп, дональд трамп, сша, в мире