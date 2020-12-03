https://ria.ru/20201203/issledovaniya-1587581366.html

Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:19

2020-12-03T21:19

2020-12-03T21:19

распространение нового коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

тюмень

калининград

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Срок всего исследования от момента иммунизации 6 месяцев. Для того, чтобы выбрать три тысячи, нужно, конечно, протестировать и переговорить с гораздо большим количеством людей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что испытания проводятся на восьми клинических базах в Московской области в Казани, в Тюмени и в Калининграде."Мы должны привить 3000. Это не так много, поэтому я уверена, что мы в очень короткие сроки ее (вакцинацию) выполним", - отметила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

московская область (подмосковье)

тюмень

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), тюмень, калининград, общество