https://ria.ru/20201203/issledovaniya-1587581366.html
Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:19
2020-12-03T21:19
2020-12-03T21:19
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Срок всего исследования от момента иммунизации 6 месяцев. Для того, чтобы выбрать три тысячи, нужно, конечно, протестировать и переговорить с гораздо большим количеством людей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что испытания проводятся на восьми клинических базах в Московской области в Казани, в Тюмени и в Калининграде."Мы должны привить 3000. Это не так много, поэтому я уверена, что мы в очень короткие сроки ее (вакцинацию) выполним", - отметила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), тюмень, калининград, общество