Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/issledovaniya-1587581366.html
Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:19
2020-12-03T21:19
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
тюмень
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1400x0_80_0_0_a61a3a6dab70a23c52934552542c2845.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Срок всего исследования от момента иммунизации 6 месяцев. Для того, чтобы выбрать три тысячи, нужно, конечно, протестировать и переговорить с гораздо большим количеством людей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что испытания проводятся на восьми клинических базах в Московской области в Казани, в Тюмени и в Калининграде."Мы должны привить 3000. Это не так много, поэтому я уверена, что мы в очень короткие сроки ее (вакцинацию) выполним", - отметила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
московская область (подмосковье)
тюмень
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_23:0:932:682_1400x0_80_0_0_7e6efeb69c2995fb059848790b2d504f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), тюмень, калининград, общество

Попова назвала срок пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

21:19 03.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Срок пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Срок всего исследования от момента иммунизации 6 месяцев. Для того, чтобы выбрать три тысячи, нужно, конечно, протестировать и переговорить с гораздо большим количеством людей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 14:35Распространение нового коронавируса
Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ
Она уточнила, что испытания проводятся на восьми клинических базах в Московской области в Казани, в Тюмени и в Калининграде.
"Мы должны привить 3000. Это не так много, поэтому я уверена, что мы в очень короткие сроки ее (вакцинацию) выполним", - отметила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)ТюменьКалининградОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Лента новостейМолния