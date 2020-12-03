Глава Ирана призвал дать правительству доработать в ядерном направлении
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© AP Photo / Iranian Presidency Office
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя закон об активизации ядерной деятельности страны, призвал политические элиты страны позволить правительству дальше продвигать вопрос при помощи дипломатии.
Ранее парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций". Специальный орган, проверяющий законопроекты на соответствие конституции и исламскому праву - Совет стражей конституции - его утвердил, придав силу закона.
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Он также призвал судебные, законодательные власти, а также вооруженные силы страны к единению, пообещав "целовать руки всем, кто поможет иранскому народу".
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его.
Кроме того, предполагается производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным), а также задействование центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).
Из других положений - "оптимизация" тяжеловодного реактора в Араке, перепроектирование которого предполагала ядерная сделка, чтобы он не производил оружейный плутоний, а также строительство еще одного тяжеловодного реактора для производства радиоизотопов в медицинских целях.
Постановление готовилось еще несколько месяцев назад, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Правительство Хасана Роухани изначально выступило против законопроекта, предложенного парламентом, где большинство - противники курса действующего президента.
Сейчас же с вероятным приходом к власти Джо Байдена встал вопрос о возвращении США в ядерную сделку и отмене санкций. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что убийство, за которым стоят действующие власти США, Израиль и Саудовская Аравия, было направлено на то, чтобы разрушить атмосферу для снятия санкций с Тегерана.
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