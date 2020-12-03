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Глава Ирана призвал дать правительству доработать в ядерном направлении
Глава Ирана призвал дать правительству доработать в ядерном направлении
Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя закон об активизации ядерной деятельности страны, призвал политические элиты страны позволить правительству дальше... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:16
2020-12-03T12:16
мохсен фахризаде
мохаммад джавад зариф
мид ирана
магатэ
джо байден
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иран
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя закон об активизации ядерной деятельности страны, призвал политические элиты страны позволить правительству дальше продвигать вопрос при помощи дипломатии.Ранее парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций". Специальный орган, проверяющий законопроекты на соответствие конституции и исламскому праву - Совет стражей конституции - его утвердил, придав силу закона."Позвольте кропотливо заниматься вопросом тем, у кого есть более чем двадцатилетний опыт в этом деле, тем, кто знает, что делать, тем, кто достиг успехов в дипломатии, одержав неоднократные победы в ООН над США, позвольте нам выполнять нашу работу", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.Он также призвал судебные, законодательные власти, а также вооруженные силы страны к единению, пообещав "целовать руки всем, кто поможет иранскому народу".Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его.Кроме того, предполагается производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным), а также задействование центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).Из других положений - "оптимизация" тяжеловодного реактора в Араке, перепроектирование которого предполагала ядерная сделка, чтобы он не производил оружейный плутоний, а также строительство еще одного тяжеловодного реактора для производства радиоизотопов в медицинских целях.Постановление готовилось еще несколько месяцев назад, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Правительство Хасана Роухани изначально выступило против законопроекта, предложенного парламентом, где большинство - противники курса действующего президента.Сейчас же с вероятным приходом к власти Джо Байдена встал вопрос о возвращении США в ядерную сделку и отмене санкций. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что убийство, за которым стоят действующие власти США, Израиль и Саудовская Аравия, было направлено на то, чтобы разрушить атмосферу для снятия санкций с Тегерана.
https://ria.ru/20201201/iran-1587115621.html
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мохсен фахризаде, мохаммад джавад зариф, мид ирана, магатэ, джо байден, оон, иран, сша, в мире

Глава Ирана призвал дать правительству доработать в ядерном направлении

12:16 03.12.2020
 
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя закон об активизации ядерной деятельности страны, призвал политические элиты страны позволить правительству дальше продвигать вопрос при помощи дипломатии.
Ранее парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций". Специальный орган, проверяющий законопроекты на соответствие конституции и исламскому праву - Совет стражей конституции - его утвердил, придав силу закона.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 11:45
Правительство Ирана раскритиковало проект о ядерной деятельности
"Позвольте кропотливо заниматься вопросом тем, у кого есть более чем двадцатилетний опыт в этом деле, тем, кто знает, что делать, тем, кто достиг успехов в дипломатии, одержав неоднократные победы в ООН над США, позвольте нам выполнять нашу работу", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
Он также призвал судебные, законодательные власти, а также вооруженные силы страны к единению, пообещав "целовать руки всем, кто поможет иранскому народу".
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его.
Кроме того, предполагается производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным), а также задействование центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6.
В зале заседаний парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 09:55
Парламент Ирана утвердил законопроект о производстве и накоплении урана
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).
Из других положений - "оптимизация" тяжеловодного реактора в Араке, перепроектирование которого предполагала ядерная сделка, чтобы он не производил оружейный плутоний, а также строительство еще одного тяжеловодного реактора для производства радиоизотопов в медицинских целях.
Постановление готовилось еще несколько месяцев назад, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Правительство Хасана Роухани изначально выступило против законопроекта, предложенного парламентом, где большинство - противники курса действующего президента.
Сейчас же с вероятным приходом к власти Джо Байдена встал вопрос о возвращении США в ядерную сделку и отмене санкций. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что убийство, за которым стоят действующие власти США, Израиль и Саудовская Аравия, было направлено на то, чтобы разрушить атмосферу для снятия санкций с Тегерана.
Портрет иранского физика Мохсена Фахризаде Махабади на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 08:00
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Мохсен ФахризадеМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМАГАТЭДжо БайденООНИранСШАВ мире
 
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