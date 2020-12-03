https://ria.ru/20201203/immunodefitsit-1587499110.html

Онлайн-конференция о помощи больным с первичным иммунодефицитом

Онлайн-конференция о помощи больным с первичным иммунодефицитом

4 декабря в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Регистр пациентов с первичным иммунодефицитом: итоги четырехлетней работы".

2020-12-03T13:42

2020-12-03T13:42

2020-12-03T13:42

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Задать вопросК участию приглашены:- академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Александр РУМЯНЦЕВ;- заместитель директора по клинической работе - главный врач ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Наталья ИЛЬИНА;- профессор РАН, заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, заведующая отделением иммунологии ФБГУ "НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Анна ЩЕРБИНА;- руководитель отделений иммунопатологии и интенсивной терапии клиники ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Татьяна ЛАТЫШЕВА;- управляющий директор Фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.Первичные иммунодефициты (ПИД) - наследственные заболевания, обусловленные дефектами генов, контролирующих иммунный ответ. Первичный иммунодефицит является одним из самых распространенных редких заболеваний, как среди детей, так и у взрослых.Регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями реализуется с 2017 года совместными усилиями ведущих российских учреждений под эгидой Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов. Регистр содержит данные более трех тысяч пациентах с установленным диагнозом.В ходе мероприятия речь пойдёт о скрининге первичного иммунодефицита в России, особенностях лечения иммунодефицита у детей и взрослых. Также будут подведены основные итоги работы с регистром и рассмотрены предложения профессионального сообщества по совершенствованию помощи больным первичным иммунодефицитом.Организатор мероприятия - Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы