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Онлайн-конференция о помощи больным с первичным иммунодефицитом
Онлайн-конференция о помощи больным с первичным иммунодефицитом
4 декабря в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Регистр пациентов с первичным иммунодефицитом: итоги четырехлетней работы".
2020-12-03T13:42
2020-12-03T13:42
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Задать вопросК участию приглашены:- академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Александр РУМЯНЦЕВ;- заместитель директора по клинической работе - главный врач ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Наталья ИЛЬИНА;- профессор РАН, заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, заведующая отделением иммунологии ФБГУ "НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Анна ЩЕРБИНА;- руководитель отделений иммунопатологии и интенсивной терапии клиники ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Татьяна ЛАТЫШЕВА;- управляющий директор Фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.Первичные иммунодефициты (ПИД) - наследственные заболевания, обусловленные дефектами генов, контролирующих иммунный ответ. Первичный иммунодефицит является одним из самых распространенных редких заболеваний, как среди детей, так и у взрослых.Регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями реализуется с 2017 года совместными усилиями ведущих российских учреждений под эгидой Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов. Регистр содержит данные более трех тысяч пациентах с установленным диагнозом.В ходе мероприятия речь пойдёт о скрининге первичного иммунодефицита в России, особенностях лечения иммунодефицита у детей и взрослых. Также будут подведены основные итоги работы с регистром и рассмотрены предложения профессионального сообщества по совершенствованию помощи больным первичным иммунодефицитом.Организатор мероприятия - Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Онлайн-конференция о помощи больным с первичным иммунодефицитом

13:42 03.12.2020
 
Читать ria.ru в
4 декабря в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Регистр пациентов с первичным иммунодефицитом: итоги четырехлетней работы".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Александр РУМЯНЦЕВ;
- заместитель директора по клинической работе - главный врач ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Наталья ИЛЬИНА;
- профессор РАН, заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, заведующая отделением иммунологии ФБГУ "НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева" Министерства здравоохранения РФ Анна ЩЕРБИНА;
- руководитель отделений иммунопатологии и интенсивной терапии клиники ФБГУ ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Татьяна ЛАТЫШЕВА;
- управляющий директор Фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.

Первичные иммунодефициты (ПИД) - наследственные заболевания, обусловленные дефектами генов, контролирующих иммунный ответ. Первичный иммунодефицит является одним из самых распространенных редких заболеваний, как среди детей, так и у взрослых.
Регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями реализуется с 2017 года совместными усилиями ведущих российских учреждений под эгидой Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов. Регистр содержит данные более трех тысяч пациентах с установленным диагнозом.
В ходе мероприятия речь пойдёт о скрининге первичного иммунодефицита в России, особенностях лечения иммунодефицита у детей и взрослых. Также будут подведены основные итоги работы с регистром и рассмотрены предложения профессионального сообщества по совершенствованию помощи больным первичным иммунодефицитом.
Организатор мероприятия - Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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