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Пензенский ЗАГС опроверг данные о регистрации ребенка с именем Маркетинг
Пензенский ЗАГС опроверг данные о регистрации ребенка с именем Маркетинг
Органы ЗАГС не регистрировали в Пензе или области ребенка с именем Маркетинг, однако если бы родители в действительности настаивали на таком имени для сына, то... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:39
2020-12-03T15:39
владимир путин
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общество
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Органы ЗАГС не регистрировали в Пензе или области ребенка с именем Маркетинг, однако если бы родители в действительности настаивали на таком имени для сына, то оно было бы зарегистрировано, сообщила РИА Новости врио начальника регионального управления ЗАГС Юлия Петрова.Ранее житель Пензы Дмитрий Банчуков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что якобы назвал новорожденного сына Маркетингом. Он также приложил к записи фотографию свидетельства о рождении, выданного Ленинским отделом ЗАГС Пензы и содержащего имя и отчество ребенка "Маркетинг Дмитриевич" и дату рождения - 12 ноября 2020 года, при этом номер актовой записи, серия и номер документа, а также дата его выдачи скрыты."У нас в органах ЗАГС Пензенской области ребенок с таким именем не зарегистрирован… Это свидетельство Ленинского ЗАГСа, а у них таких детей не было, да и вообще по области", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что среди зарегистрированных в этом ЗАГСе имен было похожее, но оно было короче."Если бы родители настаивали, органы ЗАГС не вправе отказать в таком имени… У нас сотрудники органов ЗАГС проводят беседы с родителями о том, что все-таки подумайте, каково потом будет вашему чаду в жизни с таким нестандартным именем, думайте о ребенке прежде всего, а не о своем каком-то собственном пиаре, рекомендуют все-таки называть привычными именами, потому что детям, особенно в маленьком возрасте, я думаю, не всегда комфортно с какими-то супероригинальными именами. Не было такого имени на самом деле", - добавила Петрова.Сам Банчуков в беседе с РИА Новости утверждал, что назвал ребенка Маркетингом, отметив, что хочет, "чтобы сын стал успешным, а маркетинг всегда помогает приобрести успех, как в бизнесе, так и в карьере". При этом он уточнил, что является руководителем SMM-агентства.В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Закон внес в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.В начале 2000-х годов большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В пояснительной записке к упомянутому законопроекту отмечалось, что мальчик до сих пор так и живет без документов.
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владимир путин, пенза, пензенская область, общество

Пензенский ЗАГС опроверг данные о регистрации ребенка с именем Маркетинг

15:39 03.12.2020
 
© Fotolia / TobilanderНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Fotolia / Tobilander
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Органы ЗАГС не регистрировали в Пензе или области ребенка с именем Маркетинг, однако если бы родители в действительности настаивали на таком имени для сына, то оно было бы зарегистрировано, сообщила РИА Новости врио начальника регионального управления ЗАГС Юлия Петрова.
Ранее житель Пензы Дмитрий Банчуков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что якобы назвал новорожденного сына Маркетингом. Он также приложил к записи фотографию свидетельства о рождении, выданного Ленинским отделом ЗАГС Пензы и содержащего имя и отчество ребенка "Маркетинг Дмитриевич" и дату рождения - 12 ноября 2020 года, при этом номер актовой записи, серия и номер документа, а также дата его выдачи скрыты.
"У нас в органах ЗАГС Пензенской области ребенок с таким именем не зарегистрирован… Это свидетельство Ленинского ЗАГСа, а у них таких детей не было, да и вообще по области", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что среди зарегистрированных в этом ЗАГСе имен было похожее, но оно было короче.
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"Если бы родители настаивали, органы ЗАГС не вправе отказать в таком имени… У нас сотрудники органов ЗАГС проводят беседы с родителями о том, что все-таки подумайте, каково потом будет вашему чаду в жизни с таким нестандартным именем, думайте о ребенке прежде всего, а не о своем каком-то собственном пиаре, рекомендуют все-таки называть привычными именами, потому что детям, особенно в маленьком возрасте, я думаю, не всегда комфортно с какими-то супероригинальными именами. Не было такого имени на самом деле", - добавила Петрова.
Сам Банчуков в беседе с РИА Новости утверждал, что назвал ребенка Маркетингом, отметив, что хочет, "чтобы сын стал успешным, а маркетинг всегда помогает приобрести успех, как в бизнесе, так и в карьере". При этом он уточнил, что является руководителем SMM-агентства.
В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Закон внес в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.
В начале 2000-х годов большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В пояснительной записке к упомянутому законопроекту отмечалось, что мальчик до сих пор так и живет без документов.
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