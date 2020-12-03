Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами
21:51 03.12.2020 (обновлено: 01:41 04.12.2020)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ, следует из публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
Согласно данным с сайта, ученый Анатолий Губанов работает в ЦАГИ. На сегодняшний день в базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках. Индекс Хирша у ученого равен пяти.
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Среди публикаций труды об исследовании турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука), сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов, публикации в рамках выполнения научных работ по международному проекту Hexafly-int (High-Speed Experimental Fly Vehicles – International, "Высокоростной экспериментальный летательный аппарат, международный"), анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина РФ Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как сообщил РИА Новости ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, Губанов работает в вузе "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация.