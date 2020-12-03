https://ria.ru/20201203/guantanomo-1587357568.html

Камбербэтч пытается спасти "Заключенного номер 760" в фильме о Гуантаномо

Камбербэтч пытается спасти "Заключенного номер 760" в фильме о Гуантаномо

На YouTube-канале STX films появился первый трейлер фильма "Заключенный номер 760" по мотивам "Дневника Гуантаномо". РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T05:34

2020-12-03T05:34

2020-12-03T05:34

тюрьма в гуантанамо

культура

кино и сериалы

новости культуры

бенедикт камбербэтч

джоди фостер

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На YouTube-канале STX films появился первый трейлер фильма "Заключенный номер 760" по мотивам "Дневника Гуантаномо". В ленте снимались Тахар Рахим, Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и другие актеры. В основе картины история борьбы за выживание, изложенная в книге "Дневник Гуантанамо" (бестселлер по версии New York Times), которую написал заключенный Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим). Он отсидел в тюрьме много лет без предъявления обвинения и суда и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (Шейлин Вудли). Их действия по защите Слахи и доказательства, обнаруженные военным прокурором Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербэтч) раскрывают шокирующие сведения о заговорах. "Я знаю, зачем они построили Гуантаномо", — произносит персонаж Фостер в конце ролика. Режиссер проекта Кевин Макдональд. Бенедикт Камбербэтч также выступил одним из его продюсеров.Мировая премьера запланирована на 18 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20191024/1560160709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюрьма в гуантанамо, кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч, джоди фостер