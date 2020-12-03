Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201203/guantanomo-1587357568.html
Камбербэтч пытается спасти "Заключенного номер 760" в фильме о Гуантаномо
Камбербэтч пытается спасти "Заключенного номер 760" в фильме о Гуантаномо
На YouTube-канале STX films появился первый трейлер фильма "Заключенный номер 760" по мотивам "Дневника Гуантаномо". РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T05:34
2020-12-03T05:34
тюрьма в гуантанамо
культура
кино и сериалы
новости культуры
бенедикт камбербэтч
джоди фостер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587349599_328:0:1811:834_1400x0_80_0_0_a6a41069a7d9e4e880d1546019ef7e9a.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На YouTube-канале STX films появился первый трейлер фильма "Заключенный номер 760" по мотивам "Дневника Гуантаномо". В ленте снимались Тахар Рахим, Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и другие актеры. В основе картины история борьбы за выживание, изложенная в книге "Дневник Гуантанамо" (бестселлер по версии New York Times), которую написал заключенный Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим). Он отсидел в тюрьме много лет без предъявления обвинения и суда и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (Шейлин Вудли). Их действия по защите Слахи и доказательства, обнаруженные военным прокурором Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербэтч) раскрывают шокирующие сведения о заговорах. "Я знаю, зачем они построили Гуантаномо", — произносит персонаж Фостер в конце ролика. Режиссер проекта Кевин Макдональд. Бенедикт Камбербэтч также выступил одним из его продюсеров.Мировая премьера запланирована на 18 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20191024/1560160709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587349599_514:0:1626:834_1400x0_80_0_0_6583a2163d1e116749d175d53fa9a312.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюрьма в гуантанамо, кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч, джоди фостер

Камбербэтч пытается спасти "Заключенного номер 760" в фильме о Гуантаномо

05:34 03.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На YouTube-канале STX films появился первый трейлер фильма "Заключенный номер 760" по мотивам "Дневника Гуантаномо".
В ленте снимались Тахар Рахим, Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и другие актеры.
В основе картины история борьбы за выживание, изложенная в книге "Дневник Гуантанамо" (бестселлер по версии New York Times), которую написал заключенный Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим). Он отсидел в тюрьме много лет без предъявления обвинения и суда и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (Шейлин Вудли). Их действия по защите Слахи и доказательства, обнаруженные военным прокурором Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербэтч) раскрывают шокирующие сведения о заговорах.
"Я знаю, зачем они построили Гуантаномо", — произносит персонаж Фостер в конце ролика.
Режиссер проекта Кевин Макдональд. Бенедикт Камбербэтч также выступил одним из его продюсеров.
Мировая премьера запланирована на 18 февраля 2021 года.
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016) - РИА Новости, 1920, 24.10.2019
24 октября 2019, 14:42Культура
Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel
 
КультураТюрьма в ГуантанамоКино и сериалыНовости культурыБенедикт КамбербэтчДжоди Фостер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Лента новостейМолния