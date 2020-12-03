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Газпромбанк и "Газпром нефть" представят цифровую бизнес-экосистему
Газпромбанк и "Газпром нефть" представят цифровую бизнес-экосистему
Газпромбанк совместно с "Газпром нефтью" намерены в 2021 году вывести на рынок цифровую экосистему для промышленности isource, сообщает банк. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:36
2020-12-03T18:36
2020-12-03T18:36
газпром нефть
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Газпромбанк совместно с "Газпром нефтью" намерены в 2021 году вывести на рынок цифровую экосистему для промышленности isource, сообщает банк.Платформа автоматизирует закупки, логистику и финансовые операции, с ее помощью заказчики и контрагенты могут в режиме онлайн отслеживать исполнение взаимных договоренностей и ход реализации проектов."После успешного пилотного тестирования первых продуктов новой экосистемы создатели планируют в 2021 году вывести isource на российский рынок", - говорится в сообщении.По словам генерального директора Электронной торговой площадки Газпромбанка Михаила Константинова, isource включает в себя набор закупочных, банковских и образовательных продуктов, а в дальнейшем планируется развивать сервисы по сопровождению и контролю промышленного строительства. Это позволит предприятиям сделать более эффективными бизнес-процессы, связанные с привлечением и контролем большого числа контрагентов, уточнил он. Перспективы развития платформы обсудили председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По словам Акимова, банк имеет долгий и успешный опыт финансирования федеральных инвестпроектов и хорошо знает потребности промышленных компаний. В свою очередь, предправления "Газпром нефти" отметил, что компания идет по пути коммерциализации своих эффективных решений и технологий. "При этом мы предлагаем рынку только те разработки, в качестве которых уже убедились на своем опыте. Платформа isource – хороший пример такого подхода. Мы объединяем собственные компетенции и инструменты в сфере логистики и снабжения с теми сервисами, которые в этом же сегменте развивает Газпромбанк. Наше совместное предприятие готово предлагать свои услуги российскому ТЭК, а также компаниям из смежных отраслей экономики", - цитируют в пресс-службе слова Дюкова. В феврале 2020 года между Газпромбанком и "Газпром нефтью" была подписана дорожная карта по созданию СП, цель которого – разработка цифровой платформы isource для управления цепочкой поставок.
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газпром нефть, газпромбанк, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости
. Газпромбанк
совместно с "Газпром нефтью" намерены в 2021 году вывести на рынок цифровую экосистему для промышленности isource, сообщает банк.
Платформа автоматизирует закупки, логистику и финансовые операции, с ее помощью заказчики и контрагенты могут в режиме онлайн отслеживать исполнение взаимных договоренностей и ход реализации проектов.
"После успешного пилотного тестирования первых продуктов новой экосистемы создатели планируют в 2021 году вывести isource на российский рынок", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Электронной торговой площадки Газпромбанка Михаила Константинова, isource включает в себя набор закупочных, банковских и образовательных продуктов, а в дальнейшем планируется развивать сервисы по сопровождению и контролю промышленного строительства. Это позволит предприятиям сделать более эффективными бизнес-процессы, связанные с привлечением и контролем большого числа контрагентов, уточнил он.
Перспективы развития платформы обсудили председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По словам Акимова, банк имеет долгий и успешный опыт финансирования федеральных инвестпроектов и хорошо знает потребности промышленных компаний.
"Совместно с партнерами из "Газпром нефти" мы рассчитываем в короткие сроки представить рынку уникальную бесшовную экосистему, полностью обеспечивающую потребности промышленных компаний в цифровых сервисах для закупок и логистики", – привели в пресс-службе слова Акимова.
В свою очередь, предправления "Газпром нефти" отметил, что компания идет по пути коммерциализации своих эффективных решений и технологий.
"При этом мы предлагаем рынку только те разработки, в качестве которых уже убедились на своем опыте. Платформа isource – хороший пример такого подхода. Мы объединяем собственные компетенции и инструменты в сфере логистики и снабжения с теми сервисами, которые в этом же сегменте развивает Газпромбанк. Наше совместное предприятие готово предлагать свои услуги российскому ТЭК, а также компаниям из смежных отраслей экономики", - цитируют в пресс-службе слова Дюкова.
В феврале 2020 года между Газпромбанком и "Газпром нефтью" была подписана дорожная карта по созданию СП, цель которого – разработка цифровой платформы isource для управления цепочкой поставок.