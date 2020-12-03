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"Роснефть" открыла два новых газовых месторождения в Карском море
"Роснефть" открыла два новых газовых месторождения в Карском море
"Роснефть" открыла газовое и газоконденсатное месторождения в Карском море. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:19
2020-12-03T18:19
2020-12-03T19:36
карское море
роснефть
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
экономика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Роснефть" открыла газовое и газоконденсатное месторождения в Карском море."В 2020 году "Роснефть" провела бурение двух поисковых скважин на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и Восточно-Приновоземельский-2 на шельфе Карского моря", — сообщили в компании.При подготовке структур к бурению "Роснефть" выполнила сейсморазведочные работы в объеме 5400 квадратных километров, а также инженерно-геологические изыскания и комплекс экологических исследований. Сейчас документы для подсчета объемов этих ресурсов проходят государственную экспертизу, после этого запасы поставят на государственный баланс.Ранее в Федеральном агентстве по недропользованию сообщили, что по итогам бурения в Карском море "Роснефть" открыла два новых газовых месторождения с предварительной суммарной оценкой запасов в 1,3 триллиона кубометров, экспертизу планируется завершить до конца года.
https://ria.ru/20200525/1571920896.html
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карское море, роснефть, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), экономика