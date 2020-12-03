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На Форуме "Сделано в России" обсудят развитие инновационного бизнеса
На Форуме "Сделано в России" обсудят развитие инновационного бизнеса
Круглый стол "Бизнес будущего" пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:34
2020-12-03T16:57
россия
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
москва
экономика
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Круглый стол "Бизнес будущего" пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и фондом Росконгресс. Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ. В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия. Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом. Лидеры рынка нового десятилетия – те, кто победит в конкурентной борьбе технологий, идей, инноваций, которые создаются прямо сейчас. Научные знания и опыт, инновационные процессы, вовлеченность молодого поколения в создание новых технологий – какой они сделают экономику нового десятилетия? Глобальной экономикой знаний, продуктов и услуг будущего, интегрированной не за счет торговых соглашений, но глобальными сетевыми, цифровыми решениями? Или экономикой растущего неравенства, дискриминационного доступа к технологиям и знаниям, медицине?В 16.15 пройдет круглый стол "Бизнес будущего", на котором, в частности, обсудят эти вопросы. И главный вопрос - Что может дать новой экономике Россия, где наши сильные и слабые стороны, во что мы инвестируем сегодня ради завтрашнего дня?На круглом столе выступят российские и зарубежные спикеры, в том числе старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, венчурный инвестор, генеральный директор ООО "Орбита Капитал Партнерз" Евгений Кузнецов, вице-президент по исследованиям и развитию Confindustria Франческо Де Сантис, руководитель отдела маркетинга LEGO Ventures Роб Лоу, генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов, корпоративный президент, директор по стратегии Samsung Electronics Янг Сон, президент ООО "Когнитивные технологии" Ольга Ускова, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян. Модератор: Ивар Максутов, основатель и издатель, проект "Постнаука"."Новая реальность, в которой мы живем, требует новых решений. И государство, и бизнес должны перестроить свою деятельность под новые условия. Для участия в круглом столе мы пригласили ключевые фигуры в сфере технологий, инноваций и развития. Они расскажут, как в глобальном понимании они видят идеальное будущее и что нужно сделать уже сейчас для его реализации", – подчеркнула генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума.
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россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", москва, экономика

На Форуме "Сделано в России" обсудят развитие инновационного бизнеса

16:34 03.12.2020 (обновлено: 16:57 03.12.2020)
 
© Пресс-служба РЭЦНа Форуме "Сделано в России" обсудят развитие инновационного бизнеса
На Форуме Сделано в России обсудят развитие инновационного бизнеса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Круглый стол "Бизнес будущего" пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и фондом Росконгресс.
Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.
В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.
Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.
Лидеры рынка нового десятилетия – те, кто победит в конкурентной борьбе технологий, идей, инноваций, которые создаются прямо сейчас. Научные знания и опыт, инновационные процессы, вовлеченность молодого поколения в создание новых технологий – какой они сделают экономику нового десятилетия? Глобальной экономикой знаний, продуктов и услуг будущего, интегрированной не за счет торговых соглашений, но глобальными сетевыми, цифровыми решениями? Или экономикой растущего неравенства, дискриминационного доступа к технологиям и знаниям, медицине?
Международный экспортный форумСделано в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 10:30
На Форуме "Сделано в России" обсудят лучшие практики регионов
В 16.15 пройдет круглый стол "Бизнес будущего", на котором, в частности, обсудят эти вопросы. И главный вопрос - Что может дать новой экономике Россия, где наши сильные и слабые стороны, во что мы инвестируем сегодня ради завтрашнего дня?
На круглом столе выступят российские и зарубежные спикеры, в том числе старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, венчурный инвестор, генеральный директор ООО "Орбита Капитал Партнерз" Евгений Кузнецов, вице-президент по исследованиям и развитию Confindustria Франческо Де Сантис, руководитель отдела маркетинга LEGO Ventures Роб Лоу, генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов, корпоративный президент, директор по стратегии Samsung Electronics Янг Сон, президент ООО "Когнитивные технологии" Ольга Ускова, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян. Модератор: Ивар Максутов, основатель и издатель, проект "Постнаука".
"Новая реальность, в которой мы живем, требует новых решений. И государство, и бизнес должны перестроить свою деятельность под новые условия. Для участия в круглом столе мы пригласили ключевые фигуры в сфере технологий, инноваций и развития. Они расскажут, как в глобальном понимании они видят идеальное будущее и что нужно сделать уже сейчас для его реализации", – подчеркнула генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.
Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"МоскваЭкономика
 
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