https://ria.ru/20201203/finlyandiya-1587472004.html
В Финляндии приложение поможет пешеходам найти самый экологичный маршрут
В Финляндии приложение поможет пешеходам найти самый экологичный маршрут
Хельсинкский университет разработал приложение для пешеходов и велосипедистов, которое прокладывает самый тихий и приятный маршрут от одной точки до другой,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:38
2020-12-03T18:38
2020-12-03T18:38
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хельсинкский университет разработал приложение для пешеходов и велосипедистов, которое прокладывает самый тихий и приятный маршрут от одной точки до другой, сообщает "ЕвроПульс".Программа учитывает не только наличие дорожек и их протяженность, но и сверяется с открытыми данными о состоянии окружающей среды — уровне шума от транспорта и качестве воздуха. В результате пользователь получает несколько вариантов маршрута — от самого короткого (но, как правило, не очень приятного) до более длинных, зато полезных для здоровья.Сейчас приложение доступно в тестовом режиме на финском и английском языках, а дорогу с его помощью можно проложить в столичном регионе: в городах Хельсинки, Эспоо, Кауниайнене и Вантаа.Евросоюз частично профинансировал разработку этой программы через Европейский фонд регионального развития.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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маршруты, экология, туризм, новости - туризм, эспоо, евросоюз, финляндия, греция, хельсинки
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Хельсинкский университет разработал приложение для пешеходов и велосипедистов, которое прокладывает самый тихий и приятный маршрут от одной точки до другой, сообщает
"ЕвроПульс".
Программа учитывает не только наличие дорожек и их протяженность, но и сверяется с открытыми данными о состоянии окружающей среды — уровне шума от транспорта и качестве воздуха.
В результате пользователь получает несколько вариантов маршрута — от самого короткого (но, как правило, не очень приятного) до более длинных, зато полезных для здоровья.
Сейчас приложение доступно в тестовом режиме на финском и английском языках, а дорогу с его помощью можно проложить в столичном регионе: в городах Хельсинки, Эспоо, Кауниайнене и Вантаа.
Евросоюз частично профинансировал разработку этой программы через Европейский фонд регионального развития.