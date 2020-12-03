https://ria.ru/20201203/finlyandiya-1587472004.html

В Финляндии приложение поможет пешеходам найти самый экологичный маршрут

В Финляндии приложение поможет пешеходам найти самый экологичный маршрут

Хельсинкский университет разработал приложение для пешеходов и велосипедистов, которое прокладывает самый тихий и приятный маршрут от одной точки до другой,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:38

2020-12-03T18:38

2020-12-03T18:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хельсинкский университет разработал приложение для пешеходов и велосипедистов, которое прокладывает самый тихий и приятный маршрут от одной точки до другой, сообщает "ЕвроПульс".Программа учитывает не только наличие дорожек и их протяженность, но и сверяется с открытыми данными о состоянии окружающей среды — уровне шума от транспорта и качестве воздуха. В результате пользователь получает несколько вариантов маршрута — от самого короткого (но, как правило, не очень приятного) до более длинных, зато полезных для здоровья.Сейчас приложение доступно в тестовом режиме на финском и английском языках, а дорогу с его помощью можно проложить в столичном регионе: в городах Хельсинки, Эспоо, Кауниайнене и Вантаа.Евросоюз частично профинансировал разработку этой программы через Европейский фонд регионального развития.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

эспоо

финляндия

греция

хельсинки

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маршруты, экология, туризм, новости - туризм, эспоо, евросоюз, финляндия, греция, хельсинки