https://ria.ru/20201203/fakhrizade-1587573702.html

Президент Ирана заявил о намерении отомстить за убийство физика

Президент Ирана заявил о намерении отомстить за убийство физика

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также убийство иранского физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:06

2020-12-03T20:06

2020-12-03T20:06

убийство иранского физика-ядерщика

мохсен фахризаде

хасан роухани

турция

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также убийство иранского физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде, сообщила администрация иранского президента."Безусловно, этот теракт показывает немощность заклятых врагов иранской нации перед лицом научных и исследовательских продвижений наших ученых. Иран вправе отомстить в подходящее время за кровь павшего мученической смертью", - сказал Роухани, назвав убийство "большим и бесчеловечным преступлением".В ходе телефонного разговора в четверг он подчеркнул, что Тегерану очевидно, кто стоит за терактом и каким образом он был осуществлен, добавив, что погибший ученый занимался в последнее время исследованиями, связанными с коронавирусом, в частности, разрабатывал тесты для его выявления.Эрдоган, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью ученого, решительно осудив произошедшее как террористический акт и подчеркнув, что нападение было направлено против спокойствия и мира в регионе.Президент Турции также выразил надежду, что совершившие преступления окажутся в руках правосудия, следует из заявления на сайте президента Ирана.Другой темой переговоров стала ядерная сделка. Тегеран вернется к исполнению своих обязательств, как только другие стороны сделают то же самое, заявил Роухани Эрдогану, комментируя вопрос о возвращении США в соглашение при новом американском президенте.Стороны также договорились углублять двусторонние отношения.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/1587496273.html

https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html

https://ria.ru/20201201/fakhrizade-1587143968.html

турция

иран

сша

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убийство иранского физика-ядерщика, мохсен фахризаде, хасан роухани, турция, иран, сша, в мире