Руководитель Baltnews сравнил Facebook с инквизицией
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководитель новостного портала Baltnews Андрей Стариков прокомментировал РИА Новости блокировку страницы издания в Facebook, отметив, что цензура в социальной сети применяется хаотично.
Ранее портал Baltnews в своем Telegram-канале сообщил о том, что Facebook заблокировал его страницу, не указав причину этого решения.
"Facebook удалил страницу. В одночасье обнулил многолетнюю работу большого количества людей. Попрал право своих пользователей на получение информацию. Без предупреждений, без уведомлений, без объявления войны", - сказал Стариков.
По его словам, непонятно, какие правила соцсети нарушил Baltnews и нарушил ли вообще что-либо.
"Скорее всего, нет. Ведь правил Facebook больше не существует. Из пространства свободы коммуникации соцсеть давно превратилась в Великого инквизитора. Цензура применяется хаотично. Есть основания и факты полагать, что применяется по наводке западных спецслужб", - добавил руководитель портала.
Стариков также поприветствовал инициативы российских законодателей о регулировании деятельности Facebook, YouTube и других западных соцсетей на территории России. Он подчеркнул, что "западные соцсети зарабатывают в России миллионы и должны нести правовую ответственность за произвол и цензуру".
Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".