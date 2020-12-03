https://ria.ru/20201203/facebook-1587514304.html

Руководитель Baltnews сравнил Facebook с инквизицией

Руководитель Baltnews сравнил Facebook с инквизицией

Руководитель новостного портала Baltnews Андрей Стариков прокомментировал РИА Новости блокировку страницы издания в Facebook, отметив, что цензура в социальной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:54

2020-12-03T14:54

2020-12-03T14:54

facebook

антон горелкин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководитель новостного портала Baltnews Андрей Стариков прокомментировал РИА Новости блокировку страницы издания в Facebook, отметив, что цензура в социальной сети применяется хаотично.Ранее портал Baltnews в своем Telegram-канале сообщил о том, что Facebook заблокировал его страницу, не указав причину этого решения."Facebook удалил страницу. В одночасье обнулил многолетнюю работу большого количества людей. Попрал право своих пользователей на получение информацию. Без предупреждений, без уведомлений, без объявления войны", - сказал Стариков.По его словам, непонятно, какие правила соцсети нарушил Baltnews и нарушил ли вообще что-либо.Стариков также поприветствовал инициативы российских законодателей о регулировании деятельности Facebook, YouTube и других западных соцсетей на территории России. Он подчеркнул, что "западные соцсети зарабатывают в России миллионы и должны нести правовую ответственность за произвол и цензуру".Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".

https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html

https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html

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facebook, антон горелкин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество