https://ria.ru/20201203/eksiton-1587558355.html

Японские физики впервые наблюдали темные экситоны

Японские физики впервые наблюдали темные экситоны

Японские ученые разработали метод визуализации ранее недоступных для наблюдения частиц — темных экситонов. По мнению авторов, это может произвести революцию в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:00

2020-12-03T22:00

2020-12-03T22:00

риа наука

физика

япония

технологии

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Японские ученые разработали метод визуализации ранее недоступных для наблюдения частиц — темных экситонов. По мнению авторов, это может произвести революцию в исследованиях двумерных полупроводников, необходимых для будущих высокотехнологичных устройств — от солнечных батарей и светодиодов до смартфонов и лазеров. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Экситоны — это квазичастицы, представляющие собой возбужденное состояния вещества в полупроводниках — ключевых ингредиентах многих современных технологий. Они образуются, когда электроны возбуждаются светом до более высокого энергетического состояния, оставляя после себя дырку на том энергетическом уровне, где ранее находился электрон."Дырки — это отсутствие электрона, и поэтому они несут заряд, противоположный электрону. Противоположные заряды притягиваются, и электроны и дырки, связываясь вместе, образуя экситоны, которые затем могут перемещаться по материалу", — приводятся в пресс-релизе Окинавского института науки и технологий слова первого автора исследования профессора Кешав Дани (Keshav Dani), возглавляющего отдел фемтосекундной спектроскопии.В объемных полупроводниках экситоны гаснут менее чем за несколько миллиардных долей секунды после образования. Более того, они могут быть "хрупкими", что затрудняет их изучение и управление. Но около десяти лет назад ученые открыли двумерные полупроводники, в которых экситоны более устойчивы."Стабильные экситоны придают этим материалам действительно уникальные свойства, поэтому во всем мире было проведено множество исследований, направленных на создание новых оптоэлектронных устройств на основе экситонов, — говорит еще один автор исследования, сотрудник отдела фемтосекундной спектроскопии доктор Жюльен Мадео (Julien Madéo). — Но на данный момент существует серьезное ограничение стандартной экспериментальной техники, используемой для измерения экситонов".Ученым давно известно, что только один тип экситонов, называемый яркими экситонами, может взаимодействовать со светом. Но существуют и другие, так называемые темные экситоны, которые до сих пор не удавалось увидеть.В темных экситонах электроны имеют импульс, отличный от импульса электронов в ярких экситонах и от момента движения дырок, с которыми они связаны, что не позволяет им поглощать свет. "Мы знали, что они существуют, но мы не могли напрямую их видеть, исследовать их, и поэтому мы не знали, насколько они влияют на оптоэлектронные свойства материала", — объясняет доктор Мадео.Чтобы визуализировать темные экситоны, ученые модифицировали мощную технику, которая ранее в основном использовалась для изучения одиночных несвязанных электронов."Было непонятно, как этот метод будет работать с экситонами, которые представляют собой составные частицы. В научном сообществе была большая теоретическая дискуссия, обсуждающая обоснованность этого подхода", — рассказывает профессор Дани.Авторы предположили, что если пучок света, содержащий фотоны с достаточно высокой энергией, использовать для удара по экситонам в полупроводниковом материале, энергия фотонов разрушит экситоны и выбьет электроны из материала. Измеряя направление, в котором электроны вылетают из материала, можно будет определить начальный импульс электронов, когда они были частью экситонов. Таким образом, ученые смогут не только видеть, но и отличать яркие экситоны от темных.Внедрение нового метода потребовало решения огромных технических проблем. Ученым нужно было создать световые импульсы с высокоэнергетическими ультрафиолетовыми фотонами, способными расщеплять экситоны и выталкивать электроны из материала.При этом сам прибор должен был иметь возможность измерять энергию и угол движения этих электронов. Кроме того, поскольку экситоны крайне недолговечны, прибор должен был работать в масштабе времени менее тысячи миллиардных долей секунды. Наконец, прибору также требовалось достаточно высокое пространственное разрешение для измерения двумерных полупроводниковых образцов, которые обычно доступны только в микронном масштабе."Когда мы решили все технические проблемы, включили прибор, и на нашем экране были экситоны — это было действительно потрясающе", — отмечает доктор Мишель Ман (Michael Man), также принимавшая участие в исследовании.К своему удивлению, ученые обнаружили, что темные экситоны преобладают в материале, превосходя по численности яркие экситоны, а также то, что при определенных условиях, когда возбужденные электроны рассеиваются по материалу и меняют импульс, экситоны могут переключаться между яркими и темными.

https://ria.ru/20201202/neytrino-1587314148.html

https://ria.ru/20201127/proton-1586580653.html

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физика, япония, технологии