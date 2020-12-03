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Нижегородская область
https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587554336.html
Глава Минприроды и нижегородский губернатор обсудили нацпроект "Экология"
Глава Минприроды и нижегородский губернатор обсудили нацпроект "Экология"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал главе Минприроды РФ Александру Козлову о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:59
2020-12-03T17:59
нижегородская область
глеб никитин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
нижний новгород
александр козлов (глава минвостокразвития)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал главе Минприроды РФ Александру Козлову о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.Рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России с главой Нижегородской области, руководителем рабочей группы Госсовета "Экология и природные ресурсы" состоялась в четверг в Москве."Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны, в их числе очень важные экологические показатели. Их достижение возможно только совместными усилиями федерального центра и регионов. Вы как руководитель профильной рабочей группы Государственного совета России прекрасно знаете позицию регионов. Обязательно будем учитывать предложения рабочей группы при корректировке национального проекта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Козлова.Нижегородский губернатор подтвердил, что "именно на уровне регионов наиболее понятно, насколько эффективными будут принимаемые меры". "У нас огромная страна с различными климатическими условиями, много промышленных производств, нередко уникальных. Все это требует индивидуального подхода. Важным этапом в работе стало решение, принятое председателем правительства России Михаилом Мишустиным, о согласовании с рабочими группами Госсовета целевых значений и декомпозиции показателей национальных целей развития РФ на период до 2030 года", - отметил Никитин.Также в ходе встречи прошло обсуждение реализации национального проекта "Экология" на территории Нижегородской области. Глава Минприроды РФ отметил, что регион является одной из крупнейших промышленных территорий страны, где за прошедшие десятилетия был накоплен значительный экологический ущерб. Он подчеркнул, что Нижегородская область первой в стране приступила к ликвидации трех крупнейших подобных объектов.Как рассказал губернатор Нижегородской области, на данный момент полностью завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и свалки твердых бытовых отходов "Игумново" в Дзержинске. На третьем объекте, самом сложном как по составу, так и по технологии, – свалке промышленных отходов "Черная дыра" - работы по обезвреживанию продолжаются. По оценке подрядной организации, полностью завершить их должны в 2021 году."Помимо этого, благодаря правительству России и министерству природных ресурсов в этом году регион получил почти 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета на ликвидацию еще одной печально известной свалки – Шуваловской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в областном центре. К работам планируем приступить в ближайшее время. Полностью завершить ликвидацию, согласно планам, должны в 2022 году", - отметил Никитин.Он также подчеркнул, что в регионе продолжается работа по обследованию объектов накопленного экологического вреда. В 2019 году за счет средств областного бюджета проведено обследование шести таких объектов. На данный момент три из них включены в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.Также в регионе активно реализуется федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Внедрен раздельный сбор мусора, разработан и утвержден специальный пониженный тариф на отсортированные отходы.Глава региона отметил, что еще перед стартом реформы в Нижегородской области уже функционировали пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. "Остается три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО. Этому может способствовать принятие государственных мер поддержки инвесторов", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20201202/nikitin-1587308598.html
https://ria.ru/20201130/investitsii-1587052371.html
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глеб никитин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нижний новгород, александр козлов (глава минвостокразвития), нижегородская область, общество

Глава Минприроды и нижегородский губернатор обсудили нацпроект "Экология"

17:59 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал главе Минприроды РФ Александру Козлову о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.
Рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России с главой Нижегородской области, руководителем рабочей группы Госсовета "Экология и природные ресурсы" состоялась в четверг в Москве.
"Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны, в их числе очень важные экологические показатели. Их достижение возможно только совместными усилиями федерального центра и регионов. Вы как руководитель профильной рабочей группы Государственного совета России прекрасно знаете позицию регионов. Обязательно будем учитывать предложения рабочей группы при корректировке национального проекта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Козлова.
Нижегородский губернатор подтвердил, что "именно на уровне регионов наиболее понятно, насколько эффективными будут принимаемые меры". "У нас огромная страна с различными климатическими условиями, много промышленных производств, нередко уникальных. Все это требует индивидуального подхода. Важным этапом в работе стало решение, принятое председателем правительства России Михаилом Мишустиным, о согласовании с рабочими группами Госсовета целевых значений и декомпозиции показателей национальных целей развития РФ на период до 2030 года", - отметил Никитин.
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Также в ходе встречи прошло обсуждение реализации национального проекта "Экология" на территории Нижегородской области. Глава Минприроды РФ отметил, что регион является одной из крупнейших промышленных территорий страны, где за прошедшие десятилетия был накоплен значительный экологический ущерб. Он подчеркнул, что Нижегородская область первой в стране приступила к ликвидации трех крупнейших подобных объектов.
Как рассказал губернатор Нижегородской области, на данный момент полностью завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и свалки твердых бытовых отходов "Игумново" в Дзержинске. На третьем объекте, самом сложном как по составу, так и по технологии, – свалке промышленных отходов "Черная дыра" - работы по обезвреживанию продолжаются. По оценке подрядной организации, полностью завершить их должны в 2021 году.
"Помимо этого, благодаря правительству России и министерству природных ресурсов в этом году регион получил почти 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета на ликвидацию еще одной печально известной свалки – Шуваловской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в областном центре. К работам планируем приступить в ближайшее время. Полностью завершить ликвидацию, согласно планам, должны в 2022 году", - отметил Никитин.
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Он также подчеркнул, что в регионе продолжается работа по обследованию объектов накопленного экологического вреда. В 2019 году за счет средств областного бюджета проведено обследование шести таких объектов. На данный момент три из них включены в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Также в регионе активно реализуется федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Внедрен раздельный сбор мусора, разработан и утвержден специальный пониженный тариф на отсортированные отходы.
Глава региона отметил, что еще перед стартом реформы в Нижегородской области уже функционировали пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. "Остается три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО. Этому может способствовать принятие государственных мер поддержки инвесторов", - сказал Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Нижний НовгородАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Нижегородская областьОбщество
 
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