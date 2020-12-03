https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587320240.html
Во Франции ученые призывают туристов отказаться от солнцезащитных кремов
Во Франции ученые призывают туристов отказаться от солнцезащитных кремов
Группа ученых из парижского университета Сорбонны предложила запретить или хотя бы ограничить на территории ЕС продажу некоторых солнцезащитных кремов, чтобы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:14
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2020-12-03T00:14
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа ученых из парижского университета Сорбонны предложила запретить или хотя бы ограничить на территории ЕС продажу некоторых солнцезащитных кремов, чтобы спасти морские кораллы, сообщает "ЕвроПульс".Это средства, в состав которых входят три из десяти самых распространенных активных веществ, блокирующих ультрафиолетовые лучи: октокрилен, 2-этилгексилсалицилат и бензофенон-3. Они негативно влияют на здоровье кораллов: замедляют их рост и даже убивают.В 2020 году Евросоюз принял новую стратегию биоразнообразия до 2030 года, согласно которой в течение десяти лет условия для дикой флоры и фауны улучшатся настолько, что они начнут восстанавливаться естественным путем.
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