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https://ria.ru/20201203/dostavka-1587451314.html
Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:04
2020-12-03T09:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
михаил мишустин
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения – 8 декабря", - говорится в сообщении.По данным в сообщении, губернаторы должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с COVID, проходящих лечение на дому. Кроме того, Мишустин поручил им следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.Отмечается, что доставка вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Руководитель Минздрава Михаил Мурашко доложил Мишустину, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приёму вакцины готовы, и дорабатывается система поставок по центральным районным больницам."На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, подчеркнул глава правительства", -добавили в сообщении.Сводный доклад о выполнении поручений в правительство на регулярной основе будут предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, михаил мишустин, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19

09:04 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения – 8 декабря", - говорится в сообщении.
По данным в сообщении, губернаторы должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с COVID, проходящих лечение на дому. Кроме того, Мишустин поручил им следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.
Отмечается, что доставка вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Руководитель Минздрава Михаил Мурашко доложил Мишустину, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приёму вакцины готовы, и дорабатывается система поставок по центральным районным больницам.
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"На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, подчеркнул глава правительства", -добавили в сообщении.
Сводный доклад о выполнении поручений в правительство на регулярной основе будут предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМихаил МишустинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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