Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения – 8 декабря", - говорится в сообщении.
По данным в сообщении, губернаторы должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с COVID, проходящих лечение на дому. Кроме того, Мишустин поручил им следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.
Отмечается, что доставка вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Руководитель Минздрава Михаил Мурашко доложил Мишустину, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приёму вакцины готовы, и дорабатывается система поставок по центральным районным больницам.
"На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, подчеркнул глава правительства", -добавили в сообщении.
Сводный доклад о выполнении поручений в правительство на регулярной основе будут предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.
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