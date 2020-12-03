https://ria.ru/20201203/dostavka-1587451314.html

Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19

Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:04

2020-12-03T09:04

2020-12-03T09:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

михаил мишустин

министерство юстиции рф (минюст россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения – 8 декабря", - говорится в сообщении.По данным в сообщении, губернаторы должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с COVID, проходящих лечение на дому. Кроме того, Мишустин поручил им следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.Отмечается, что доставка вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Руководитель Минздрава Михаил Мурашко доложил Мишустину, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приёму вакцины готовы, и дорабатывается система поставок по центральным районным больницам."На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, подчеркнул глава правительства", -добавили в сообщении.Сводный доклад о выполнении поручений в правительство на регулярной основе будут предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, михаил мишустин, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)