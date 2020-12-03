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Забайкальский край
https://ria.ru/20201203/dorogi-1587501405.html
Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье
Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье
В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:03
2020-12-03T14:03
забайкальский край
автомобильные дороги
читинский район
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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на Ивано-Арахлейские озера - популярную зону отдыха читинцев, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.Общая стоимость работ составила 268 миллионов рублей.Он уточнил, что дорога обеспечивает транспортной связью зону отдыха на озерах и шесть населенными пунктами Читинского района. При ремонте применялись современные виды асфальтового покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон.
https://ria.ru/20201105/munitsipalitety-1583230999.html
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автомобильные дороги, читинский район

Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье

14:03 03.12.2020
 
© Фото : Официальный портал Забайкальского края Ремонт дороги на Арахлейские озера в Забайкальском крае
Ремонт дороги на Арахлейские озера в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на Ивано-Арахлейские озера - популярную зону отдыха читинцев, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Общая стоимость работ составила 268 миллионов рублей.
"Губернатором Забайкальского края ставится задача повышения качества и состояния автомобильных дорог в регионе. Ежегодно на эти цели из дорожного фонда выделяется более 8 миллиардов рублей. В этом году завершаются работы по реконструкции порядка семи километров и ремонту около 220 километров дорог. На следующий год планы по строительству - восьми километров и ремонту более 300 километров дорог", - сказал глава регионального Минстроя Денис Удод, открывший дорогу.
Он уточнил, что дорога обеспечивает транспортной связью зону отдыха на озерах и шесть населенными пунктами Читинского района. При ремонте применялись современные виды асфальтового покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон.
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