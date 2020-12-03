Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье
© Фото : Официальный портал Забайкальского края Ремонт дороги на Арахлейские озера в Забайкальском крае
ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на Ивано-Арахлейские озера - популярную зону отдыха читинцев, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Общая стоимость работ составила 268 миллионов рублей.
"Губернатором Забайкальского края ставится задача повышения качества и состояния автомобильных дорог в регионе. Ежегодно на эти цели из дорожного фонда выделяется более 8 миллиардов рублей. В этом году завершаются работы по реконструкции порядка семи километров и ремонту около 220 километров дорог. На следующий год планы по строительству - восьми километров и ремонту более 300 километров дорог", - сказал глава регионального Минстроя Денис Удод, открывший дорогу.
Он уточнил, что дорога обеспечивает транспортной связью зону отдыха на озерах и шесть населенными пунктами Читинского района. При ремонте применялись современные виды асфальтового покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон.