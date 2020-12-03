https://ria.ru/20201203/dorogi-1587501405.html

Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье

Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье

В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:03

2020-12-03T14:03

2020-12-03T14:03

забайкальский край

автомобильные дороги

читинский район

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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. В Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта открыт участок автодороги на Ивано-Арахлейские озера - популярную зону отдыха читинцев, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.Общая стоимость работ составила 268 миллионов рублей.Он уточнил, что дорога обеспечивает транспортной связью зону отдыха на озерах и шесть населенными пунктами Читинского района. При ремонте применялись современные виды асфальтового покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон.

https://ria.ru/20201105/munitsipalitety-1583230999.html

читинский район

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автомобильные дороги, читинский район