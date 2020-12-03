https://ria.ru/20201203/dorogi-1587018802.html

"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог

"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог

С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб. Очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?

2020-12-03T12:00

2020-12-03T12:00

2020-12-03T12:16

москва. backstage

подкаст

городское хозяйство москвы

автомобильные дороги

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"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб. Очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?

Какие противогололедные материалы применяют для обработки московских дорог, и так ли они необходимы городу? Из чего они состоят и способны ли причинить вред окружающей среде? Куда увозят собранный снег? И какой ремонт продолжается на дорогах в зимний сезон?Об обслуживании московских дорог рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги