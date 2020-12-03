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"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог
"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог
С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб. Очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:16
москва. backstage
подкаст
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог
С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб. Очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?
Какие противогололедные материалы применяют для обработки московских дорог, и так ли они необходимы городу? Из чего они состоят и способны ли причинить вред окружающей среде? Куда увозят собранный снег? И какой ремонт продолжается на дорогах в зимний сезон?Об обслуживании московских дорог рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог
12:00 03.12.2020 (обновлено: 12:16 03.12.2020)
С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб. Очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?