https://ria.ru/20201203/dollar-1587542626.html

Доллар рухнул до двухлетнего минимума к мировым валютам

Доллар рухнул до двухлетнего минимума к мировым валютам

Курс доллара в четверг днем снижается к иене и практически не меняется в паре с евро в надеждах на экономические стимулы в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:59

2020-12-03T16:59

2020-12-03T16:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Курс доллара в четверг днем снижается к иене и практически не меняется в паре с евро в надеждах на экономические стимулы в США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,2112 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2115 доллара за евро, ранее показатель достиг 1,2141 пункта - максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене опускался до 104,28 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 91 пункта, показатель опускался ниже 91 пункта также впервые с конца апреля 2018 года.Инвесторы внимательно следят за ситуацией с пакетом экономической помощи в США. Ранее во вторник сенаторы США представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов."Дополнительные бюджетные стимулы в преддверии вступления в должность нового президента Джо Байдена снизят текущие риски спада экономики и, таким образом, в основном подпитывают инфляционные ожидания, которые ослабят доллар с учетом долгосрочных целей ФРС", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.Аппетит к риску был также усилен оптимизмом по поводу недавних событий, связанных с началом использования вакцин от COVID-19. В среду Великобритания одобрила вакцину компании Pfizer и BioNTech.Тем временем евро также остается на самом высоком уровне более чем за два года, преодолевая отметку в 1,21 доллара за евро. Аналитики ING, мнение которых также приводит агентство, связывают его движение в значительной степени со слабостью доллара, а не макроэкономическими факторами.

https://ria.ru/20201203/investitsii-1587530346.html

https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html

https://ria.ru/20201130/ipoteka-1586672296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, ing, commerzbank , федеральная резервная система сша, джо байден, великобритания, сша, экономика