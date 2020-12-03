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Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября
Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября
Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:55
2020-12-03T14:55
2020-12-03T15:28
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи.Американская валюта впервые с 18 сентября упала до 75 рублей. Это происходит на фоне ослабления на "Форексе", где доллар теряет к евро около 0,1%.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:50 мск снижался на семь копеек — до 75 рублей, евро повышался на девять копеек — до 90,96.Февральский фьючерс на нефть марки Brent уменьшился на 0,56%, до 47,98 доллара за баррель. Сырье дешевеет перед переговорами России и ОПЕК+. Заседание запланировано на 16:00 мск.
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brent, московская биржа, экономика