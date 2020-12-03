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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября
Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября
Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:55
2020-12-03T15:28
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи.Американская валюта впервые с 18 сентября упала до 75 рублей. Это происходит на фоне ослабления на "Форексе", где доллар теряет к евро около 0,1%.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:50 мск снижался на семь копеек — до 75 рублей, евро повышался на девять копеек — до 90,96.Февральский фьючерс на нефть марки Brent уменьшился на 0,56%, до 47,98 доллара за баррель. Сырье дешевеет перед переговорами России и ОПЕК+. Заседание запланировано на 16:00 мск.
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brent, московская биржа, экономика

Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября

14:55 03.12.2020 (обновлено: 15:28 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара на электронном табло в Москве
Знак доллара на электронном табло в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта впервые с 18 сентября упала до 75 рублей. Это происходит на фоне ослабления на "Форексе", где доллар теряет к евро около 0,1%.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14:50 мск снижался на семь копеек — до 75 рублей, евро повышался на девять копеек — до 90,96.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent уменьшился на 0,56%, до 47,98 доллара за баррель. Сырье дешевеет перед переговорами России и ОПЕК+. Заседание запланировано на 16:00 мск.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьBrentМосковская биржаЭкономика
 
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