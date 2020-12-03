https://ria.ru/20201203/dollar-1587513703.html

Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября

Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября

Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:55

2020-12-03T15:28

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рубль укрепляется к доллару, следует из данных Московской биржи.Американская валюта впервые с 18 сентября упала до 75 рублей. Это происходит на фоне ослабления на "Форексе", где доллар теряет к евро около 0,1%.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:50 мск снижался на семь копеек — до 75 рублей, евро повышался на девять копеек — до 90,96.Февральский фьючерс на нефть марки Brent уменьшился на 0,56%, до 47,98 доллара за баррель. Сырье дешевеет перед переговорами России и ОПЕК+. Заседание запланировано на 16:00 мск.

https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brent, московская биржа, экономика