https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587498809.html

Москвичам рассказали о необходимых документах для вакцинации от COVID-19

Москвичам рассказали о необходимых документах для вакцинации от COVID-19

Первоочередники для вакцинации от COVID должны предоставить справку с места работы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:41

2020-12-03T13:41

2020-12-03T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первоочередники для вакцинации от COVID должны предоставить справку с места работы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и работников городских соцслужб, пункты по вакцинации от COVID-19 начнут работать с 5 декабря."Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений", - говорится в сообщении.Уточняется, что к первоочередным группам риска относятся москвичи, которые по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей - работники медицинских или образовательных учреждений, сотрудники городских социальных учреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html

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