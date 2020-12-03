https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587498809.html
Москвичам рассказали о необходимых документах для вакцинации от COVID-19
Москвичам рассказали о необходимых документах для вакцинации от COVID-19
Первоочередники для вакцинации от COVID должны предоставить справку с места работы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:41
2020-12-03T13:41
2020-12-03T13:52
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первоочередники для вакцинации от COVID должны предоставить справку с места работы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и работников городских соцслужб, пункты по вакцинации от COVID-19 начнут работать с 5 декабря."Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений", - говорится в сообщении.Уточняется, что к первоочередным группам риска относятся москвичи, которые по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей - работники медицинских или образовательных учреждений, сотрудники городских социальных учреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html
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