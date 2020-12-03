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В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 74 добровольца старше 60 лет
В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 74 добровольца старше 60 лет
По последним данным, 74 добровольца старше 60 лет привили в рамках испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", все чувствуют себя хорошо, сообщила... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:08
2020-12-03T17:08
2020-12-03T17:08
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По последним данным, 74 добровольца старше 60 лет привили в рамках испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 02.12.2020 привито 74 добровольца. Добровольцы чувствуют себя хорошо",- говорится в сообщении.Неблагоприятных явлений и жалоб у добровольцев не отмечено, сутки после вакцинации они проводят в медучреждении, уточнили в пресс-службе.Все 150 добровольцев будут привиты до конца 2020 года, отметили в ведомстве.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество