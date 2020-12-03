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Глава Приамурья заявил о необходимости диалога между бизнесом и властью

Глава Приамурья заявил о необходимости диалога между бизнесом и властью

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для эффективной поддержки бизнеса власть и предпринимательское сообщество должны находиться в постоянном... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:04

2020-12-03T14:04

2020-12-03T14:04

василий орлов

амурская область

экономика

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​БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для эффективной поддержки бизнеса власть и предпринимательское сообщество должны находиться в постоянном диалоге.Как сообщает правительства Приамурья, об этом Орлов заявил по итогам заседания совета по развитию малого и среднего бизнеса, которое прошло в онлайн-режиме. Темами заседания стали финансовая поддержка предпринимателей, снижение налоговой нагрузки и ослабление ограничений для общепита в условиях пандемии."Меры поддержки предпринимателей действительно будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти. Считаю, что в Приамурье этот процесс налажен довольно хорошо. Мы 7 раз за полгода встречались с предпринимателями в режиме прямого общения, выделили беспрецедентные 175 миллионов рублей на прямые субсидии, а также оставили довольно мягкий режим ограничений и уровень закрытости. Вместе с тем абсолютно недопустимо в ответ на эти шаги нарушать меры предосторожности на своих предприятиях. Нарушения мы по-прежнему фиксируем в каждом четвертом заведении региона. Это плохо! И значит контроль за этим будет продолжаться вестись очень пристально и регулярно", - заявил Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Глава Приамурья напомнил предпринимателям, что необходимо ограничить проведение массовых корпоративов.Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова ​ на заседании отметила, что кафе и рестораны остаются зоной риска при распространении COVID-19,​ болеют и сотрудники ​ заведений общепита.Предприниматели предложили продлить практику отсрочки и рассрочки уплаты региональных налогов, возобновить в 2021 году прямые антикризисные выплаты пострадавшему от пандемии бизнесу, а также продолжать встречи с властью для оперативной обратной связи.

https://ria.ru/20201116/proekt-1584843827.html

амурская область

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василий орлов, амурская область, экономика