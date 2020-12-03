https://ria.ru/20201203/dezinformatsiya-1587563380.html

Facebook и Instagram будут удалять дезинформацию о вакцинах от COVID-19

Facebook и Instagram будут удалять дезинформацию о вакцинах от COVID-19

Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:01

2020-12-03T19:01

2020-12-03T19:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

facebook

instagram, inc.

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19.Компания Facebook сообщила в заявлении о приверженности безопасности и информированности людей во время пандемии. Соцсеть намерена бороться с дезинформацией, проинвестировать по меньшей мере 100 миллионов долларов в индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов, а также запретить некоторые виды рекламы.Отмечается, что социальная сеть также будет предпринимать меры по оказанию помощи во время пандемии, в том числе содействовать властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять денежные средства для борьбы с заболеванием, а также возможными психологическими последствиями, и содействовать пользователям в поисках тех, кто может им помочь.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, instagram, inc., здоровье - общество, в мире