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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/dezinformatsiya-1587563380.html
Facebook и Instagram будут удалять дезинформацию о вакцинах от COVID-19
Facebook и Instagram будут удалять дезинформацию о вакцинах от COVID-19
Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:01
2020-12-03T19:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
facebook
instagram, inc.
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19.Компания Facebook сообщила в заявлении о приверженности безопасности и информированности людей во время пандемии. Соцсеть намерена бороться с дезинформацией, проинвестировать по меньшей мере 100 миллионов долларов в индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов, а также запретить некоторые виды рекламы.Отмечается, что социальная сеть также будет предпринимать меры по оказанию помощи во время пандемии, в том числе содействовать властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять денежные средства для борьбы с заболеванием, а также возможными психологическими последствиями, и содействовать пользователям в поисках тех, кто может им помочь.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, facebook, instagram, inc., здоровье - общество, в мире

Facebook и Instagram будут удалять дезинформацию о вакцинах от COVID-19

19:01 03.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19.
Компания Facebook сообщила в заявлении о приверженности безопасности и информированности людей во время пандемии. Соцсеть намерена бороться с дезинформацией, проинвестировать по меньшей мере 100 миллионов долларов в индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов, а также запретить некоторые виды рекламы.

"Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ложные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram", - говорится в блоге компании.

Отмечается, что социальная сеть также будет предпринимать меры по оказанию помощи во время пандемии, в том числе содействовать властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять денежные средства для борьбы с заболеванием, а также возможными психологическими последствиями, и содействовать пользователям в поисках тех, кто может им помочь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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