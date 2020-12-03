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https://ria.ru/20201203/deti-1587516590.html
Больницу в Новосибирске, где истязали детей, не проверяли с 2016 года
Больницу в Новосибирске, где истязали детей, не проверяли с 2016 года
Персонал туберкулезной больницы в Новосибирске, где медсестры истязали детей за непослушание и нарушение тихого часа, действительно грубо обращался с маленькими РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:02
2020-12-03T15:02
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Персонал туберкулезной больницы в Новосибирске, где медсестры истязали детей за непослушание и нарушение тихого часа, действительно грубо обращался с маленькими пациентами, а областной минздрав с 2016 года не проводил в больнице проверок, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.После появления в интернете видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, следователи возбудили три уголовных дела: два - по факту жестокого обращения, еще одно - по статье о халатности."В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу", - говорится в сообщении.Несмотря на неоднократные жалобы граждан о "ненадлежащем оказании медицинской помощи детям, областной минздрав с 2016 года не провел ни одной плановой проверки больницы", отмечается в релизе."Расследование завершено. Сегодня по уголовным делам прокуратурой утверждены обвинительные заключения, и они направлены в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.Прокуратура Новосибирской области добавляет, что в больнице находилось 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало. По данным ведомства, ночью дети оставались одни без присмотра нянь.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с малолетней пациенткой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня, и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.Второй фигурант - 55-летняя медсестра, она 3 ноября решила, что ребенок не спит во время тихого часа и ударила его ладонью по спине, сообщал СК.
https://ria.ru/20201103/deti-1582827152.html
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Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска
В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку. Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно. Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

Больницу в Новосибирске, где истязали детей, не проверяли с 2016 года

15:02 03.12.2020
 
Кадр видео жестокого обращения с ребенком в больнице в Новосибирске
Кадр видео жестокого обращения с ребенком в больнице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Персонал туберкулезной больницы в Новосибирске, где медсестры истязали детей за непослушание и нарушение тихого часа, действительно грубо обращался с маленькими пациентами, а областной минздрав с 2016 года не проводил в больнице проверок, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
После появления в интернете видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, следователи возбудили три уголовных дела: два - по факту жестокого обращения, еще одно - по статье о халатности.
"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу", - говорится в сообщении.
Несмотря на неоднократные жалобы граждан о "ненадлежащем оказании медицинской помощи детям, областной минздрав с 2016 года не провел ни одной плановой проверки больницы", отмечается в релизе.
"Расследование завершено. Сегодня по уголовным делам прокуратурой утверждены обвинительные заключения, и они направлены в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Прокуратура Новосибирской области добавляет, что в больнице находилось 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало. По данным ведомства, ночью дети оставались одни без присмотра нянь.
По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с малолетней пациенткой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня, и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.
Второй фигурант - 55-летняя медсестра, она 3 ноября решила, что ребенок не спит во время тихого часа и ударила его ладонью по спине, сообщал СК.
Кадр видео жестокого обращения с ребенком в больнице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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