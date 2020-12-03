https://ria.ru/20201203/chuychenko-1587483330.html

Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне

Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне

Глава Минюста Константин Чуйченко рассказал о непростой ситуации, связанной с защитой прав России за рубежом. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:22

2020-12-03T12:22

2020-12-03T16:04

юкос

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко рассказал о непростой ситуации, связанной с защитой прав России за рубежом."Действительно, России объявлена фактически юридическая война. Это понятно", — заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".Он отметил, что в сложившихся условиях страна должна адекватно защищаться, а также иногда предпринимать наступательные действия на этом направлении.По словам главы Минюста, самым большим делом против России являются иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20201123/yukos-1585992076.html

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2020

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юкос, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество