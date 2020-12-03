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Песков ответил на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса
Песков ответил на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса после ухода из "Роснано". РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:55
2020-12-03T12:55
2020-12-03T12:55
сергей куликов
роснано
дмитрий песков
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса после ухода из "Роснано".Ранее в четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.Сам Чубайс в четверг, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил, что сегодня его последний день работы в компании."Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать, потому что не располагаю такой информацией", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе компании, Песков сказал, что "Роснано" является важной компанией для экономики страны."Вчера как раз была встреча президента с будущим новым руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, и во время этой встречи президент в целом говорил о том, что "Роснано" является очень важным институтом для продвижения новых технологий, всех новаций и так далее. То есть он говорит о том, что это достаточно важная компания", - отметил Песков.
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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса
после ухода из "Роснано
".
Ранее в четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова
главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.
Сам Чубайс в четверг, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил, что сегодня его последний день работы в компании.
"Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать, потому что не располагаю такой информацией", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе компании, Песков сказал, что "Роснано" является важной компанией для экономики страны.
"Вчера как раз была встреча президента с будущим новым руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, и во время этой встречи президент в целом говорил о том, что "Роснано" является очень важным институтом для продвижения новых технологий, всех новаций и так далее. То есть он говорит о том, что это достаточно важная компания", - отметил Песков.