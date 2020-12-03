https://ria.ru/20201203/chubays-1587490178.html

Песков ответил на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса

Песков ответил на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса после ухода из "Роснано". РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:55

2020-12-03T12:55

2020-12-03T12:55

сергей куликов

роснано

дмитрий песков

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса после ухода из "Роснано".Ранее в четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.Сам Чубайс в четверг, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил, что сегодня его последний день работы в компании."Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать, потому что не располагаю такой информацией", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе компании, Песков сказал, что "Роснано" является важной компанией для экономики страны."Вчера как раз была встреча президента с будущим новым руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, и во время этой встречи президент в целом говорил о том, что "Роснано" является очень важным институтом для продвижения новых технологий, всех новаций и так далее. То есть он говорит о том, что это достаточно важная компания", - отметил Песков.

https://ria.ru/20201203/chubays-1587489504.html

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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика