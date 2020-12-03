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В Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано"
В Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано"
Отставка Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" - следствие естественного ротационного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:47
2020-12-03T12:47
2020-12-03T12:48
сергей куликов
роснано
дмитрий песков
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отставка Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" - следствие естественного ротационного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.Сам Чубайс в четверг, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил, что сегодня его последний день работы в компании."Анатолий Борисович - он уже достаточно давно возглавляет "Роснано", он, собственно, создавал "Роснано". И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном", - сказал Песков
https://ria.ru/20201202/rosnano-1587397336.html
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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика