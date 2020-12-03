https://ria.ru/20201203/chubays-1587483072.html

Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано"

Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано"

Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:19

2020-12-03T12:19

2020-12-03T14:01

сергей куликов

экономика

роснано

анатолий чубайс

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании.Чубайс также поблагодарил сотрудников за работу, отметив, что "мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили".Ранее правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало передать должность Сергею Куликову. По уставу "Роснано" окончательное решение должен принять совет директоров. Источник РИА Новости сообщил, что это произойдет в ближайшие дни в заочной форме.В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

https://realty.ria.ru/20201124/reforma-1586068512.html

https://ria.ru/20201123/instituty-1585929862.html

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Чубайс: "Мы добросовестно выполнили миссию, которую на себя взвалили" Чубайс о своем уходе: "Так случилось, что для меня это последний день работы в компании. Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но наноиндустрия России создана, как вчера сказал Путин. Это наш важнейший результат". 2020-12-03T12:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей куликов, экономика, роснано, анатолий чубайс, общество