https://ria.ru/20201203/chubays-1587457934.html

Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"

Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"

Правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:01

2020-12-03T10:01

2020-12-03T12:12

сергей куликов

дмитрий чернышенко

роснано

анатолий чубайс

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587459240_0:0:3905:2197_1400x0_80_0_0_c58d98bc68816ab21c646d63917a8a69.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Совет директоров рассмотрит этот вопрос заочно в ближайшие дни, сообщил источник РИА Новости.О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности."Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты. Основные направления: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.

https://realty.ria.ru/20201124/reforma-1586068512.html

https://ria.ru/20201123/reforma-1585931470.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, дмитрий чернышенко, роснано, анатолий чубайс, политика