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Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"
Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"
Правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:01
2020-12-03T12:12
сергей куликов
дмитрий чернышенко
роснано
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Совет директоров рассмотрит этот вопрос заочно в ближайшие дни, сообщил источник РИА Новости.О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности."Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты. Основные направления: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.
https://realty.ria.ru/20201124/reforma-1586068512.html
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сергей куликов, дмитрий чернышенко, роснано, анатолий чубайс, политика

Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"

10:01 03.12.2020 (обновлено: 12:12 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс
Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Совет директоров рассмотрит этот вопрос заочно в ближайшие дни, сообщил источник РИА Новости.
О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.
Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.
Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 13:06
Эксперт: реформа институтов развития повысит эффективность федпрограмм
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
"Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты. Основные направления: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:14
Эксперт оценил реформу институтов развития в России
 
Сергей КуликовДмитрий ЧернышенкоРоснаноАнатолий ЧубайсПолитика
 
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