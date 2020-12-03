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Бюджетный вариант: экономика России начнет расти со следующего года
Бюджетный вариант: экономика России начнет расти со следующего года
Российская экономика быстро оправится после пандемии. Согласно новому федеральному бюджету, в ближайшие три года ВВП покажет стабильный рост свыше трех... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:22
2020-12-03T16:36
михаил коган
максим решетников
urals
рэу имени г. в. плеханова
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
brent
экономика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российская экономика быстро оправится после пандемии. Согласно новому федеральному бюджету, в ближайшие три года ВВП покажет стабильный рост свыше трех процентов. Однако аналитики сдержаннее в оценках. Восстановление начнется не сразу. В перспективах разбиралось РИА Новости.Рост после падения: миф или реальностьСовет Федерации одобрил трехлетний бюджет. Ожидается экономический рост: в 2021-м — на 3,3 процента, в 2022-м — на 3,4, а в 2023-м — на три. В уходящем году — падение на 3,9. Возвращение к докризисному уровню — к третьему кварталу 2021-го.По словам министра экономического развития Максима Решетникова, Россия прошла "самый сложный период лучше многих других стран". "Это результат беспрецедентных мер поддержки экономики и граждан, реализованных правительством и Банком России по поручению президента", — подчеркнул он.Как указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, в 2020-м рассчитывали на 20,38 триллиона рублей доходов. Однако пандемия перечеркнула многие планы и потребовала корректировки законодательства. Так, в июле Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличить расходы бюджета на 1,8 триллиона рублей.Чтобы выполнить социальные обязательства и нивелировать последствия карантина, усилили фискальную нагрузку на ряд отраслей. В некоторых случаях НДФЛ подняли до 15 процентов и изменили не в лучшую для бизнеса сторону НДПИ.К тому же смягчили бюджетное правило, по которому сверхдоходы от продажи нефти направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Пришлось прибегнуть и к заимствованиям на долговом рынке."Благодаря продажам облигаций федерального займа в этом году Минфин может привлечь 5,4 триллиона рублей. Один уйдет на погашение ценных бумаг. В 2021-м ведомство планирует занять "чистыми" порядка 2,9 триллиона. Из ФНБ потратят 91 миллиард. Такова цена удара COVID-19 по экономике — снижения цен на нефть, необходимости следовать договоренностям в рамках сделки ОПЕК+, падения ненефтегазовых доходов, поддержки граждан и бизнеса", — напоминает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".К концу следующего года в фонде должно быть 12,5 триллиона рублей, 2022-го — 12,6, 2023-го — 13,5.Дефицитный след после пандемииДоходы увеличатся с 18,8 триллиона рублей в 2021-м до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,3 — в 2023-м. Но вырастут и расходы.В итоге образуется дефицит в 2,75 триллиона. Впрочем, он будет сокращаться: в 2022-м — до 1,25 триллиона; в 2023 — до 1,412."Однако такого беспрецедентного повышения расходов, как в этом году (на 20,7 процента к плановому показателю, или на четыре триллиона рублей), уже не будет. По сравнению с 2020-м траты снизятся на 2,5 триллиона — до 21,52 триллиона", — отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Алла Чалова.В целом структура расходов бюджета остается консервативной, подчеркивает собеседница агентства. Однако пандемия вынудила поменять приоритеты. В 2021-м на "Национальную экономику" из-за дополнительных антикризисных и восстановительных мер впервые с 2015 года выделили больше, чем на "Национальную оборону" (плюс 489 миллиардов рублей, или семь процентов).Тем не менее в 2022-м все вернется на круги своя. Помимо этих двух направлений, по-прежнему наибольшим удельным весом отличаются "Социальная политика" (26 процентов) и "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (11,3).При этом, несмотря на увеличение расходов на здравоохранение в 2021-2022-м на пять процентов в год, по сравнению с 2020-м это будет всего 89 процентов. "Речь идет о сумме в 1,12 триллиона рублей. Окончание программ поддержки населения, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, позволит также уменьшить расходы на "социалку" на три процента — до 5,6 триллиона", — говорит Михаил Коган.Пандемия не даст о себе скоро забыть. Поэтому в бюджет заложен пакет мер, направленных на восстановление экономики и противодействие распространению коронавируса."На общенациональный план развития предусмотрено 638,9 миллиарда рублей, из которых 421,2 пойдет на программы льготного кредитования наиболее пострадавших отраслей. На это же направлена большая часть принятых в третьем чтении 639 поправок, которые перераспределили 1,5 триллиона рублей (семь процентов совокупных расходов бюджета). Финансирование нацпроектов увеличится с 2,2 триллиона в наступающем году до 2,7 в 2023-м", — продолжает аналитик.Не забыли и о финансовой помощи регионам. Для обеспечения сбалансированности их бюджетов выделят дополнительные 100 миллиардов рублей.Общий оптимизм основан на оживлении мировой экономики и, в частности, усилении внешнего спроса на основные экспортные товары. Традиционно надеются на черное золото, которому прочат подорожание. Бюджет сверстан из цены Urals в 2021-м 45,3 доллара за баррель, 2022-м — 46,6, 2023-м — 47,5. Поступления в казну должны увеличиться."На фоне постепенного повышения цен на нефть и ожидаемого роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 года (после выполнения обязательств по их снижению в рамках соглашения ОПЕК+), а также с учетом изменения налогового законодательства в части налогообложения нефтегазового сектора, что приведет к росту доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 28,7 процента в 2020 году до 33,6 процента в 2023-м", — говорится в документе.Кроме того, денег прибавится за счет отмены ряда льгот в нефтянке, повышения налогов для металлургов и производителей удобрений, акциза на табачную продукцию, введения прогрессивного НДФЛ и с доходов в виде процентов по вкладам свыше миллиона рублей. "Государство ищет варианты компенсации, и это уже заметно по изменению налоговой политики и смягчению бюджетного правила. Что касается монетарной политики, то, учитывая предпринимаемые действия ЦБ, инфляция укладывается в докритические отметки", — отмечает Алексей Антонов. В бюджете инфляция в 2021-м — 3,7 процента, в 2022-м и 2023-м — четыре. Это слишком оптимистично, полагает собеседник агентства. Да и рост экономики на три с лишним процента три года подряд маловероятен. Негативные факторы — высокая безработица, дешевеющая нефть, падение курса рубля и реальных доходов населения. К тому же никто не отменял антироссийские санкции. "В следующие два года можно ждать не более полутора процентных пунктов роста, и то в случае, если цена барреля Brent окажется стабильно выше 50 долларов. Что очень сомнительно в условиях снижения спроса и замедления мировой экономики. Полагаю, дефицит бюджета все это время будет около двух с половиной процентов ВВП, а покроют его в том числе за счет эмиссии и ослабления рубля", — рассуждает Алексей Антонов. Однако есть надежда, что борьба с коронавирусом увенчается успехом, и мировая экономика, а вместе с ней и российская, начнет восстанавливаться ускоренными темпами.
https://ria.ru/20201202/byudzhet-1587322302.html
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михаил коган, максим решетников, urals, рэу имени г. в. плеханова, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, brent, экономика

Бюджетный вариант: экономика России начнет расти со следующего года

16:22 03.12.2020 (обновлено: 16:36 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
Прохожие в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российская экономика быстро оправится после пандемии. Согласно новому федеральному бюджету, в ближайшие три года ВВП покажет стабильный рост свыше трех процентов. Однако аналитики сдержаннее в оценках. Восстановление начнется не сразу. В перспективах разбиралось РИА Новости.

Рост после падения: миф или реальность

Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет. Ожидается экономический рост: в 2021-м — на 3,3 процента, в 2022-м — на 3,4, а в 2023-м — на три. В уходящем году — падение на 3,9. Возвращение к докризисному уровню — к третьему кварталу 2021-го.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, Россия прошла "самый сложный период лучше многих других стран". "Это результат беспрецедентных мер поддержки экономики и граждан, реализованных правительством и Банком России по поручению президента", — подчеркнул он.
Как указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, в 2020-м рассчитывали на 20,38 триллиона рублей доходов. Однако пандемия перечеркнула многие планы и потребовала корректировки законодательства. Так, в июле Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличить расходы бюджета на 1,8 триллиона рублей.
Чтобы выполнить социальные обязательства и нивелировать последствия карантина, усилили фискальную нагрузку на ряд отраслей. В некоторых случаях НДФЛ подняли до 15 процентов и изменили не в лучшую для бизнеса сторону НДПИ.
Заседание Совета Федерации 2 декабря 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:01
Совет Федерации одобрил бюджет на 2021-2023 годы
К тому же смягчили бюджетное правило, по которому сверхдоходы от продажи нефти направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Пришлось прибегнуть и к заимствованиям на долговом рынке.
"Благодаря продажам облигаций федерального займа в этом году Минфин может привлечь 5,4 триллиона рублей. Один уйдет на погашение ценных бумаг. В 2021-м ведомство планирует занять "чистыми" порядка 2,9 триллиона. Из ФНБ потратят 91 миллиард. Такова цена удара COVID-19 по экономике — снижения цен на нефть, необходимости следовать договоренностям в рамках сделки ОПЕК+, падения ненефтегазовых доходов, поддержки граждан и бизнеса", — напоминает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
К концу следующего года в фонде должно быть 12,5 триллиона рублей, 2022-го — 12,6, 2023-го — 13,5.
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Госдуме Российской Федерации
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Госдуме Российской Федерации

Дефицитный след после пандемии

Доходы увеличатся с 18,8 триллиона рублей в 2021-м до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,3 — в 2023-м. Но вырастут и расходы.
В итоге образуется дефицит в 2,75 триллиона. Впрочем, он будет сокращаться: в 2022-м — до 1,25 триллиона; в 2023 — до 1,412.
"Однако такого беспрецедентного повышения расходов, как в этом году (на 20,7 процента к плановому показателю, или на четыре триллиона рублей), уже не будет. По сравнению с 2020-м траты снизятся на 2,5 триллиона — до 21,52 триллиона", — отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Алла Чалова.
В целом структура расходов бюджета остается консервативной, подчеркивает собеседница агентства. Однако пандемия вынудила поменять приоритеты. В 2021-м на "Национальную экономику" из-за дополнительных антикризисных и восстановительных мер впервые с 2015 года выделили больше, чем на "Национальную оборону" (плюс 489 миллиардов рублей, или семь процентов).
Тем не менее в 2022-м все вернется на круги своя. Помимо этих двух направлений, по-прежнему наибольшим удельным весом отличаются "Социальная политика" (26 процентов) и "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (11,3).
При этом, несмотря на увеличение расходов на здравоохранение в 2021-2022-м на пять процентов в год, по сравнению с 2020-м это будет всего 89 процентов. "Речь идет о сумме в 1,12 триллиона рублей. Окончание программ поддержки населения, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, позволит также уменьшить расходы на "социалку" на три процента — до 5,6 триллиона", — говорит Михаил Коган.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в лифте жилого дома в Тамбове
Врач в лифте жилого дома в Тамбове - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач в лифте жилого дома в Тамбове
Пандемия не даст о себе скоро забыть. Поэтому в бюджет заложен пакет мер, направленных на восстановление экономики и противодействие распространению коронавируса.
"На общенациональный план развития предусмотрено 638,9 миллиарда рублей, из которых 421,2 пойдет на программы льготного кредитования наиболее пострадавших отраслей. На это же направлена большая часть принятых в третьем чтении 639 поправок, которые перераспределили 1,5 триллиона рублей (семь процентов совокупных расходов бюджета). Финансирование нацпроектов увеличится с 2,2 триллиона в наступающем году до 2,7 в 2023-м", — продолжает аналитик.
Не забыли и о финансовой помощи регионам. Для обеспечения сбалансированности их бюджетов выделят дополнительные 100 миллиардов рублей.
Общий оптимизм основан на оживлении мировой экономики и, в частности, усилении внешнего спроса на основные экспортные товары. Традиционно надеются на черное золото, которому прочат подорожание. Бюджет сверстан из цены Urals в 2021-м 45,3 доллара за баррель, 2022-м — 46,6, 2023-м — 47,5. Поступления в казну должны увеличиться.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет
"На фоне постепенного повышения цен на нефть и ожидаемого роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 года (после выполнения обязательств по их снижению в рамках соглашения ОПЕК+), а также с учетом изменения налогового законодательства в части налогообложения нефтегазового сектора, что приведет к росту доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 28,7 процента в 2020 году до 33,6 процента в 2023-м", — говорится в документе.
Кроме того, денег прибавится за счет отмены ряда льгот в нефтянке, повышения налогов для металлургов и производителей удобрений, акциза на табачную продукцию, введения прогрессивного НДФЛ и с доходов в виде процентов по вкладам свыше миллиона рублей.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
"Государство ищет варианты компенсации, и это уже заметно по изменению налоговой политики и смягчению бюджетного правила. Что касается монетарной политики, то, учитывая предпринимаемые действия ЦБ, инфляция укладывается в докритические отметки", — отмечает Алексей Антонов.
В бюджете инфляция в 2021-м — 3,7 процента, в 2022-м и 2023-м — четыре. Это слишком оптимистично, полагает собеседник агентства. Да и рост экономики на три с лишним процента три года подряд маловероятен. Негативные факторы — высокая безработица, дешевеющая нефть, падение курса рубля и реальных доходов населения. К тому же никто не отменял антироссийские санкции.
"В следующие два года можно ждать не более полутора процентных пунктов роста, и то в случае, если цена барреля Brent окажется стабильно выше 50 долларов. Что очень сомнительно в условиях снижения спроса и замедления мировой экономики. Полагаю, дефицит бюджета все это время будет около двух с половиной процентов ВВП, а покроют его в том числе за счет эмиссии и ослабления рубля", — рассуждает Алексей Антонов.
Однако есть надежда, что борьба с коронавирусом увенчается успехом, и мировая экономика, а вместе с ней и российская, начнет восстанавливаться ускоренными темпами.
Флаги стран-членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:43Россия-Китай: Главное
ОЭСР: мировая экономика способна в целом восстановиться в 2021 году
 
Михаил КоганМаксим РешетниковUralsРЭУ имени Г. В. ПлехановаСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинBrentЭкономика
 
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