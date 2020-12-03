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Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу
Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу
Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:53
2020-12-03T11:53
леонид слуцкий
наталья никонорова
владислав дейнего
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госдума рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности Запада в реальном урегулировании на Донбассе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.Он подчеркнул, что навязывание "однобоких и политизированных" трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта - путь к эскалации, а не нормализации ситуации."Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые геополитические провокации", - добавил депутат.
https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html
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леонид слуцкий, наталья никонорова, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, совет безопасности оон, великобритания, франция, германия, сша, в мире

Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу

11:53 03.12.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности Запада в реальном урегулировании на Донбассе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.

"Демарш ряда стран, в первую очередь США, Франции, Великобритании, в Совбезе ООН, где по "формуле Арриа" обсуждалась ситуация на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР, демонстрирует пресловутые "двойные стандарты" и полную незаинтересованность Запада в реальном урегулировании на Донбассе", - сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что навязывание "однобоких и политизированных" трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта - путь к эскалации, а не нормализации ситуации.
"Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые геополитические провокации", - добавил депутат.
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Леонид СлуцкийНаталья НиконороваВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияГерманияСШАВ мире
 
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