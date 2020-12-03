Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности Запада в реальном урегулировании на Донбассе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.
"Демарш ряда стран, в первую очередь США, Франции, Великобритании, в Совбезе ООН, где по "формуле Арриа" обсуждалась ситуация на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР, демонстрирует пресловутые "двойные стандарты" и полную незаинтересованность Запада в реальном урегулировании на Донбассе", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что навязывание "однобоких и политизированных" трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта - путь к эскалации, а не нормализации ситуации.
"Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые геополитические провокации", - добавил депутат.
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