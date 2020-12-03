https://ria.ru/20201203/boykot-1587477437.html

Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу

Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу

Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:53

2020-12-03T11:53

2020-12-03T11:53

леонид слуцкий

наталья никонорова

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

совет безопасности оон

великобритания

франция

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Демарш в Совбезе ООН, где от обсуждения ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР отказались ряд стран, говорит о полной незаинтересованности Запада в реальном урегулировании на Донбассе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.Он подчеркнул, что навязывание "однобоких и политизированных" трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта - путь к эскалации, а не нормализации ситуации."Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые геополитические провокации", - добавил депутат.

https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

великобритания

франция

германия

сша

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леонид слуцкий, наталья никонорова, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, совет безопасности оон, великобритания, франция, германия, сша, в мире