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Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию
Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию
Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:02
2020-12-03T18:12
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию.Идею народного артиста поддержал Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале "Реальные пацаны".Юморист Владимир Винокур, со своей стороны, предложил альтернативу.В беседе с телеканалом "360" он сказал, что срочную службу артисты могли бы проходить по своей специализации — например, в различных военных ансамблях.Сам он служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. "Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт", — поделился воспоминаниями артист.
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знаменитости, владимир селиванов, звезды, владимир винокур, армия, михаил боярский

Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию

18:02 03.12.2020 (обновлено: 18:12 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию.

"Думаю, что надо ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию. Специалисты должны начинать работать чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам. Это мешает профессии", — сказал Боярский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Идею народного артиста поддержал Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале "Реальные пацаны".
"Я согласен, почему нет? Но не то что запрет, а по желанию. Я вообще за наемную армию, а не за обязательную", — сказал Селиванов.
Юморист Владимир Винокур, со своей стороны, предложил альтернативу.
В беседе с телеканалом "360" он сказал, что срочную службу артисты могли бы проходить по своей специализации — например, в различных военных ансамблях.
Артистам, которые прошли войну и другие невзгоды, служба не помешала стать профессионалами своего дела, напомнил Винокур.
Сам он служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. "Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт", — поделился воспоминаниями артист.
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