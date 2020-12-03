Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию
18:02 03.12.2020 (обновлено: 18:12 03.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию.
"Думаю, что надо ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию. Специалисты должны начинать работать чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам. Это мешает профессии", — сказал Боярский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Идею народного артиста поддержал Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале "Реальные пацаны".
"Я согласен, почему нет? Но не то что запрет, а по желанию. Я вообще за наемную армию, а не за обязательную", — сказал Селиванов.
Юморист Владимир Винокур, со своей стороны, предложил альтернативу.
В беседе с телеканалом "360" он сказал, что срочную службу артисты могли бы проходить по своей специализации — например, в различных военных ансамблях.
Артистам, которые прошли войну и другие невзгоды, служба не помешала стать профессионалами своего дела, напомнил Винокур.
Сам он служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. "Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт", — поделился воспоминаниями артист.