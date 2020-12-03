https://ria.ru/20201203/boyarskiy-1587544299.html

Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию

Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию

Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:02

2020-12-03T18:02

2020-12-03T18:12

знаменитости

владимир селиванов

звезды

владимир винокур

армия

шоубиз

михаил боярский

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Михаил Боярский заявил, что начинающие артисты должны строить карьеру как можно раньше, поэтому необходимо ввести запрет на призыв их в армию.Идею народного артиста поддержал Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале "Реальные пацаны".Юморист Владимир Винокур, со своей стороны, предложил альтернативу.В беседе с телеканалом "360" он сказал, что срочную службу артисты могли бы проходить по своей специализации — например, в различных военных ансамблях.Сам он служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. "Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт", — поделился воспоминаниями артист.

https://ria.ru/20201202/bts-1587207684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, владимир селиванов, звезды, владимир винокур, армия, михаил боярский