Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/bombardirovschik-1587586527.html
Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией
Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией
Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:27
2020-12-03T23:24
b-52
средиземное море
ввс сша
глостершир
великобритания
вустер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_30489470e9bbe5dab41111faae35c547.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express.После завершения миссии над Средиземным морем у военного самолета отказал один из двигателей. Бомбардировщик начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.Он кружил между городами Вустер и Глостер более двух часов.Примерно в 17:15 самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.
https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html
средиземное море
глостершир
великобритания
вустер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c831fa6d6d9eff87a3eb66bd73a3632a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
b-52, средиземное море, ввс сша, глостершир, великобритания, вустер, в мире

Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией

22:27 03.12.2020 (обновлено: 23:24 03.12.2020)
 
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Air Force / Matt Williams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express.
После завершения миссии над Средиземным морем у военного самолета отказал один из двигателей. Бомбардировщик начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.
Он кружил между городами Вустер и Глостер более двух часов.
Примерно в 17:15 самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 08:00
"Мы теряем технику!" Что случилось с боевой авиацией США
 
B-52Средиземное мореВВС СШАГлостерширВеликобританияВустерВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
07:06В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном
06:46Врач объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Лента новостейМолния