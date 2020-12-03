https://ria.ru/20201203/bombardirovschik-1587586527.html

Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией

Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией

Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:27

2020-12-03T22:27

2020-12-03T23:24

b-52

средиземное море

ввс сша

глостершир

великобритания

вустер

в мире

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express.После завершения миссии над Средиземным морем у военного самолета отказал один из двигателей. Бомбардировщик начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.Он кружил между городами Вустер и Глостер более двух часов.Примерно в 17:15 самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.

https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html

средиземное море

глостершир

великобритания

вустер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

b-52, средиземное море, ввс сша, глостершир, великобритания, вустер, в мире