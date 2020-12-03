https://ria.ru/20201203/bombardirovschik-1587586527.html
Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией
Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией
Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:27
2020-12-03T22:27
2020-12-03T23:24
b-52
средиземное море
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глостершир
великобритания
вустер
в мире
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия, так как один из его двигателей загорелся в небе над Великобританией, пишет газета Express.После завершения миссии над Средиземным морем у военного самолета отказал один из двигателей. Бомбардировщик начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.Он кружил между городами Вустер и Глостер более двух часов.Примерно в 17:15 самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.
https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html
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b-52, средиземное море, ввс сша, глостершир, великобритания, вустер, в мире