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Пятый канал назвал причину смерти подруги блогера во время стрима
Пятый канал назвал причину смерти подруги блогера во время стрима
Причиной смерти подруги блогера Стаса Решетникова (Reeflay), умершей во время стрима, стала остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:41
2020-12-03T13:41
2020-12-03T15:02
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происшествия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Причиной смерти подруги блогера Стаса Решетникова (Reeflay), умершей во время стрима, стала остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал.Экспертиза установила, что перед смертью девушка употребляла несколько видов наркотических веществ и спиртосодержащие напитки.По данным телеканала, Решетникова допросили и отпустили домой. Он утверждает, что не выгонял подругу на холод, а она вышла на улицу сама и уснула.Как сообщалось ранее, накануне во время эфира Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.
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россия, происшествия
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Причиной смерти подруги блогера Стаса Решетникова (Reeflay), умершей во время стрима, стала остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал.
Экспертиза установила, что перед смертью девушка употребляла несколько видов наркотических веществ и спиртосодержащие напитки.
По данным телеканала, Решетникова допросили и отпустили домой. Он утверждает, что не выгонял подругу на холод, а она вышла на улицу сама и уснула.
Как сообщалось ранее, накануне во время эфира Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.