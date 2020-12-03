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Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы
Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы
Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Резаков вырос в творческой семье и с детства любил рисовать и мастерить вместе с родителями. Когда встал вопрос о... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:27
2020-12-03T14:27
санкт-петербург
новости компаний - экономика
мсп банк
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Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Резаков вырос в творческой семье и с детства любил рисовать и мастерить вместе с родителями. Когда встал вопрос о выборе профессии, Камиль долго не думал и пошел учиться на дизайнера обуви. Уже пять лет у него своя производственная дизайн-студия по созданию женской обуви. Под брендом Rezakov вручную делают туфли, ботинки, сапоги и полусапожки.Изначально дизайнер работал в компании, которая производила мужскую обувь. И планировал открыть мастерскую для мужчин. А в итоге стал заниматься самым сложным продуктом - женской каблучной обувью. Российские мастерские, которые не закупают колодки за рубежом, а создают собственные, пока можно посчитать на пальцах — это сложно и дорого."Когда я открыл свою мастерскую, нужно было как-то привлекать клиентов-мужчин. А как это сделать? Конечно же, через женщин! Так мы выпустили коллекцию женской обуви. К тому моменту, как наша стратегия победила и женщины стали приводить своих мужчин, мы уже были настолько завалены женскими заказами, что на мужские оставалось все меньше и меньше времени. И сейчас мы полностью отказались от изготовления мужской обуви. Женская обувь на каблуке настолько сложна и многообразна, что это целое непаханое поле для развития, на все остальное просто не хватит никакого времени"- подчеркивает Резаков.По словам предпринимателя, заказы поступают со всей России, но основные клиенты живут в Москве и Санкт-Петербурге. Мастерская выпускает примерно по 30-50 пар в месяц. Если подход массовых производителей можно обозначить как "Вы подходите для нашей обуви", то девиз его дизайн-студии - "Наша обувь подходит для вас", подчеркивает Камиль."У меня есть шоурум при производстве. Люди могут по записи прийти и заказать обувь. Также у нас есть дистанционная схема работы. Она тоже по-своему уникальна, потому что мы работаем с примерочными парами. Человек делает заказ, снимает мерки, а чтобы ему было понятно, что получится в итоге, насколько обувь ему подойдет, мы высылаем специальную примерочную пару на стандартной колодке. Клиент ее мерит, ходит в ней по дому столько, сколько ему нужно, и сообщает, что ему подходит или не подходит. Если все подошло, мы на такую колодку делаем пару. Так наши заказчики заранее понимают, что обувь им точно подойдет", - поясняет он.Камиль Резаков ранее работал как ИП, но затем предпочел стать самозанятым. "Режим самозанятости оказался более удобным. У меня постоянно были проблемы с заполнением всей документации, поэтому я одним из первых зарегистрировался как самозанятый. Так вести бизнес намного проще", - отмечает он.Производство модельной обуви в России развито слабо, бизнес вести сложно. Основная причина в том, что оборудование и материалы практически полностью импортные и, соответственно, дорогие. Чтобы расширить ассортимент, закупить новое оборудование и расходные материалы, Камиль Резаков как самозанятый взял кредит в МСП Банке. Он привлек 600 тысяч рублей на три года под 7,75% годовых, кредит предоставляется в рамках исполнения целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
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санкт-петербург, новости компаний - экономика, мсп банк

Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы

14:27 03.12.2020
 
© Фото : Анна АлфероваКамиль Резаков
Камиль Резаков - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Анна Алферова
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Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Резаков вырос в творческой семье и с детства любил рисовать и мастерить вместе с родителями. Когда встал вопрос о выборе профессии, Камиль долго не думал и пошел учиться на дизайнера обуви. Уже пять лет у него своя производственная дизайн-студия по созданию женской обуви. Под брендом Rezakov вручную делают туфли, ботинки, сапоги и полусапожки.
"Основа всего - удобная колодка и красивый дизайн. Колодки проектируем самостоятельно на основе замеров стопы клиентов. Обувь изготавливается в трех вариантах. Готовая обувь на продажу, второй вариант - обувь на стандартной колодке с выбором цвета и модели из предложенных, а третий вариант - это индивидуальная колодка с выбором цвета и модели", - рассказывает Резаков.
Изначально дизайнер работал в компании, которая производила мужскую обувь. И планировал открыть мастерскую для мужчин. А в итоге стал заниматься самым сложным продуктом - женской каблучной обувью. Российские мастерские, которые не закупают колодки за рубежом, а создают собственные, пока можно посчитать на пальцах — это сложно и дорого.
"Когда я открыл свою мастерскую, нужно было как-то привлекать клиентов-мужчин. А как это сделать? Конечно же, через женщин! Так мы выпустили коллекцию женской обуви. К тому моменту, как наша стратегия победила и женщины стали приводить своих мужчин, мы уже были настолько завалены женскими заказами, что на мужские оставалось все меньше и меньше времени. И сейчас мы полностью отказались от изготовления мужской обуви. Женская обувь на каблуке настолько сложна и многообразна, что это целое непаханое поле для развития, на все остальное просто не хватит никакого времени"- подчеркивает Резаков.
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По словам предпринимателя, заказы поступают со всей России, но основные клиенты живут в Москве и Санкт-Петербурге. Мастерская выпускает примерно по 30-50 пар в месяц. Если подход массовых производителей можно обозначить как "Вы подходите для нашей обуви", то девиз его дизайн-студии - "Наша обувь подходит для вас", подчеркивает Камиль.
"У меня есть шоурум при производстве. Люди могут по записи прийти и заказать обувь. Также у нас есть дистанционная схема работы. Она тоже по-своему уникальна, потому что мы работаем с примерочными парами. Человек делает заказ, снимает мерки, а чтобы ему было понятно, что получится в итоге, насколько обувь ему подойдет, мы высылаем специальную примерочную пару на стандартной колодке. Клиент ее мерит, ходит в ней по дому столько, сколько ему нужно, и сообщает, что ему подходит или не подходит. Если все подошло, мы на такую колодку делаем пару. Так наши заказчики заранее понимают, что обувь им точно подойдет", - поясняет он.
© Фото : из личного архива Камиля РезаковаШоурум бренда Rezakov
Шоурум бренда Rezakov - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : из личного архива Камиля Резакова
Шоурум бренда Rezakov
Камиль Резаков ранее работал как ИП, но затем предпочел стать самозанятым. "Режим самозанятости оказался более удобным. У меня постоянно были проблемы с заполнением всей документации, поэтому я одним из первых зарегистрировался как самозанятый. Так вести бизнес намного проще", - отмечает он.
Производство модельной обуви в России развито слабо, бизнес вести сложно. Основная причина в том, что оборудование и материалы практически полностью импортные и, соответственно, дорогие. Чтобы расширить ассортимент, закупить новое оборудование и расходные материалы, Камиль Резаков как самозанятый взял кредит в МСП Банке. Он привлек 600 тысяч рублей на три года под 7,75% годовых, кредит предоставляется в рамках исполнения целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Все эти годы мы развивались на собственные средства, но решили попробовать кредит на развитие как новый инструмент для бизнеса. Мы уже все закупили. Прошел всего месяц и сложно точно сказать, как у нас сложится в дальнейшем, но мы все просчитывали и пока все идет по плану. С помощью кредита планируем увеличить производство в два раза", - делится предприниматель.
 
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