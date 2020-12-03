https://ria.ru/20201203/biznes-1587474813.html

Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы

Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы

Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Резаков вырос в творческой семье и с детства любил рисовать и мастерить вместе с родителями. Когда встал вопрос о... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:27

2020-12-03T14:27

2020-12-03T14:27

санкт-петербург

новости компаний - экономика

мсп банк

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Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Резаков вырос в творческой семье и с детства любил рисовать и мастерить вместе с родителями. Когда встал вопрос о выборе профессии, Камиль долго не думал и пошел учиться на дизайнера обуви. Уже пять лет у него своя производственная дизайн-студия по созданию женской обуви. Под брендом Rezakov вручную делают туфли, ботинки, сапоги и полусапожки.Изначально дизайнер работал в компании, которая производила мужскую обувь. И планировал открыть мастерскую для мужчин. А в итоге стал заниматься самым сложным продуктом - женской каблучной обувью. Российские мастерские, которые не закупают колодки за рубежом, а создают собственные, пока можно посчитать на пальцах — это сложно и дорого."Когда я открыл свою мастерскую, нужно было как-то привлекать клиентов-мужчин. А как это сделать? Конечно же, через женщин! Так мы выпустили коллекцию женской обуви. К тому моменту, как наша стратегия победила и женщины стали приводить своих мужчин, мы уже были настолько завалены женскими заказами, что на мужские оставалось все меньше и меньше времени. И сейчас мы полностью отказались от изготовления мужской обуви. Женская обувь на каблуке настолько сложна и многообразна, что это целое непаханое поле для развития, на все остальное просто не хватит никакого времени"- подчеркивает Резаков.По словам предпринимателя, заказы поступают со всей России, но основные клиенты живут в Москве и Санкт-Петербурге. Мастерская выпускает примерно по 30-50 пар в месяц. Если подход массовых производителей можно обозначить как "Вы подходите для нашей обуви", то девиз его дизайн-студии - "Наша обувь подходит для вас", подчеркивает Камиль."У меня есть шоурум при производстве. Люди могут по записи прийти и заказать обувь. Также у нас есть дистанционная схема работы. Она тоже по-своему уникальна, потому что мы работаем с примерочными парами. Человек делает заказ, снимает мерки, а чтобы ему было понятно, что получится в итоге, насколько обувь ему подойдет, мы высылаем специальную примерочную пару на стандартной колодке. Клиент ее мерит, ходит в ней по дому столько, сколько ему нужно, и сообщает, что ему подходит или не подходит. Если все подошло, мы на такую колодку делаем пару. Так наши заказчики заранее понимают, что обувь им точно подойдет", - поясняет он.Камиль Резаков ранее работал как ИП, но затем предпочел стать самозанятым. "Режим самозанятости оказался более удобным. У меня постоянно были проблемы с заполнением всей документации, поэтому я одним из первых зарегистрировался как самозанятый. Так вести бизнес намного проще", - отмечает он.Производство модельной обуви в России развито слабо, бизнес вести сложно. Основная причина в том, что оборудование и материалы практически полностью импортные и, соответственно, дорогие. Чтобы расширить ассортимент, закупить новое оборудование и расходные материалы, Камиль Резаков как самозанятый взял кредит в МСП Банке. Он привлек 600 тысяч рублей на три года под 7,75% годовых, кредит предоставляется в рамках исполнения целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы".

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санкт-петербург, новости компаний - экономика, мсп банк